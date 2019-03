Franco Bernabè : "Il 5G? Non è meno sicuro di altre tecnologie" : "Il 5G non pone problemi di sicurezza maggiori rispetto ad altre forme di comunicazione. Non è assolutamente vero che presenti un rischio di permeabilità più alto di altri sistemi. L'interesse al 5G, peraltro, è anche degli Stati", ne è convinto Franco Bernabè. Il manager, ospite di 1/2 h In Più su Rai 3, è intervenuto sul ruolo della Cina nel mondo e sulla Via della Seta, il memorandum che ...

Usa mettono in guardia Svizzera - non affidate a Huawei la 5G : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

«Non vi intromettete». Merkel litiga con gli Usa per la rete 5G a Huawei : Un vero e proprio ricatto, quello contenuto nella lettera che l'ambasciatore americano a Berlino, Richard Grenell, ha inviato nei giorni scorsi al ministro dell'Economia, Peter Altmaier. Un tono ...

Via della Seta - il Colle : «Attenzione a posizione Usa - nel memorandum non c'è il 5G». Il monito degli Usa : Il memorandum tra Italia e Cina riguardo la Via della Seta conterrà delle regole più stringenti rispetto a quelle indicate nei giorni scorsi dall'Unione europea: inoltre è...

Via della Seta - il Colle : «Attenzione a posizione Usa - nel memorandum non c'è il 5G» : Il memorandum tra Italia e Cina riguardo la Via della Seta conterrà delle regole più stringenti rispetto a quelle indicate nei giorni scorsi dall'Unione europea: inoltre è...

Via della Seta - Mattarella : “Intesa molto meno pregnante di altri accordi presi da Ue - 5G Non è nel memorandum” : La Lega è contraria: la firma di un accordo simile rischia di isolare il governo sullo scenario internazionale. Giuseppe Conte rassicura: l’accordo che l’Italia ha annunciato, primo e unico tra i Paesi del G7, di voler firmare con la Cina per la cosiddetta “Via della Seta” “offre preziose opportunità per le nostre imprese”, spiega al Corriere della Sera il premier. A quanto emerso nel pranzo tenutosi oggi al ...

Trump a Merkel - non affidate a Huawei 5G : La lettera reca la data di venerdi' 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, ed è stata spedita al ministero dell'economia tedesco.

5G - rischi per la salute Gli esperti 'Le frequenze non sono dannose' : E comunque - ha ricordato il ricercatore dell'Iss - 'possibile cancerogeno' è il livello più basso di rischio, per cui la scienza ufficiale al momento è incerta che ci possa essere davvero un ...

5G - rischi per la salute? Gli esperti : "Le frequenze non sono dannose" : Gruppi di cittadini e associazioni chiedono lo stop per le reti di quinta generazione, idem alcuni parlamentari. Ma in un'audizione alla Camera, l'Istituto superiore della sanità fa il punto sugli studi: "con le antenne adibite i potenziali pericoli sono ancora più remoti...

Se non vi basta il 5G - in Finlandia già si progetta il 6G : Il progetto 6G dell’università di Oulu in Finlandia (foto: sito 6Genesis) Barcellona – Mentre il 5G si prepara al debutto globale, a Oulu, nel nord della Finlandia, si studia la nuova generazione delle reti: il 6G. Sebbene il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo dia per fatto, come ha messo nero su bianco in suo tweet, il 6G è ancora allo stadio embrionale. I ricercatori hanno fissato il 2030 come scadenza per balzare sul ...

Le mappe digitali 3D non saranno più le stesse con la rete 5G di NTT DATA - : ... che aiuteranno queste aziende a ottimizzare i loro investimenti infrastrutturali e ad accelerare le implementazioni 5G in tutto il mondo.' In Italia NTT DATA utilizza da tempo la tecnologia AW3D per ...

«Il 5G Non è il nuovo 4G. L'Italia è avanti - ma non sa come utilizzarlo» : Non solo, non si sa ancora come prezzare il 5G: «Non possiamo farlo in ottica di broadband - continua -, lo bruceremmo: il 5G nasce nel mondo business : se ti poni come connettività, hai finito. ...

In formato 21 : 9 il OnePlus 5G (FOTO) : è o non è il OnePlus 7? : Ieri vi avevamo parlato della possibilità che venisse mostrato quest'oggi il OnePlus 7, quando in realtà ad essere stato mostrato, ben chiuso dentro una cornice di plastica, è stato il OnePlus 5G, di cui non conosciamo ancora l'esatto nome commerciale. Trattasi di un dispositivo in formato 21:9, che potrebbe anche non includere il notch. A partire da questo dispositivo l'azienda cinese potrebbe compiere il salto in direzione della risoluzione ...

Lo smartphone 5G di OnePlus arriverà nella seconda metà del 2019 - ma non negli USA : Lo smartphone OnePlus con supporto alla rete 5G, arriverà solo nella seconda metà dell'anno e inizialmente non sarà disponibile negli Stati Uniti. L'articolo Lo smartphone 5G di OnePlus arriverà nella seconda metà del 2019, ma non negli USA proviene da TuttoAndroid.