Elezioni comunali Quiliano | Isetta riscende in campo | Ripartiamo da 10 anni fa | su

Comunali Bari - il centrodestra compatto in vista delle Elezioni : 'Convention entro fine mese' : Le voci su una possibile 'maretta' nella coalizione dopo lo scontro per la presidenza dei Municipi sembrano acqua passata . È un c entro destra 'unito, compatto e determinato ad andare avanti per ...

Capua - ex sindaco arrestato per concorso esterno : nel suo studio presunto boss picchiò candidato a Elezioni comunali : concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Questa l’accusa contestata a Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua (dal 2006 al 2016). Antropoli, chirurgo e direttore di Chirurgia Generale 3 all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare anche a Francesco Zagaria, imprenditore di Casapesenna, per associazione di tipo mafioso, duplice ...