Diretta Milan-Inter | partita in tv e streaming stasera su SkySport e su SkyGo

(Di domenica 17 marzo 2019) Si vola a San Siro per assistere a. Il 170esimo derby dio va in scena alle ore 20.30 e ad arbitrare il match sarà Guida. Si tratta di una sfida molto sentita per le due compagini rivali, in palio c'è anche il terzo posto. I nerazzurri e i rossoneri sono separati da un solo punto in classifica. Dopo un avvio di stagione non proprio entusiasmante, la squadra di mister Gattuso è riuscita a rimettersi in carreggiata e ad agguantare la terza posizione. Al contrario, la squadra di Spalletti ha avuto un eccellente inizio, ma purtroppo le cose sono cambiate. Chi non potrà assistere al matchmente allo stadio, potrà vedere il Derby meneghino in tv o inonline.Dove vederein tv ealle 20:30 Il Derby dio sarà trasmesso esclusivamente su Sky. Dunque, i possessori Dazn o Premium resteranno delusi. Nel dettaglio, laandrà in ...

