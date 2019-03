Calciomercato | assalto Barcellona per Antoine Griezmann

Calciomercato Juventus - Cavani verso l’addio : Paratici pronto all’assalto : Calciomercato Juventus – C’è un grande nome pronto ad infiammare il Calciomercato estivo. È quello del ‘Matador’ Edinson Cavani che dopo sei anni al ‘Parco dei Principi’ è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain. Il contratto in scadenza nel 2020 ed i rapporti non idilliaci con le altre stelle Neymar e Mbappé hanno messo l’uruguaiano e la società di […] More

Calciomercato Milan : assalto a Depay - occhi anche su due talenti asiatici : Il Milan è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali e dopo aver ottenuto il titolo di 'regina del mercato invernale', i rossoneri sono pronti ad affrontare al meglio questo finale di stagione. Questo periodo sarà anche importante per pianificare le strategie per il prossimo Calciomercato ed i rossoneri in tal senso si stanno già muovendo. Calciomercato: rossoneri all'assalto di Depay Secondo quanto riportato da 'MilanLive' i rossoneri tengono ...

Calciomercato Torino - assalto ad un giovane della cantera del Barcellona : granata vicini alla fumata bianca : Il club granata è vicino a chiudere per l’arrivo di Alejandro Marcos, difensore centrale classe 2000 in scadenza con il Barcellona Il Torino guarda al futuro, provando ad anticipare la concorrenza per Alejandro Marcos, giovane difensore di proprietà del Barcellona. Il club granata, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, avrebbe già raggiunto l’intesa con il classe 2000, che non intende rinnovare il proprio contratto ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Calciomercato Parma - assalto a Ranocchia : il club emiliano tenta il difensore nerazzurro : In scadenza di contratto al termine della stagione, il difensore classe ’88 potrebbe decidere di trasferirsi in gialloblù Poco spazio all’Inter, una presenza in Coppa Italia e per il resto solo panchina per Andrea Ranocchia in questa stagione. Per questo motivo, il Parma lo avrebbe messo nel mirino considerando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un affare a parametro zero dunque per gli emiliani, che potrebbero ...

Calciomercato Inter : Caccia a Barella - piace Tonali. Pronto l’assalto al croato del Real : Calciomercato Inter, la mission di Steven Zhang è alla luce del sole: puntare al meglio per la prossima stagione, senza badare a spese.LUKA FRONTMANLuka Modric è il frontman delle strategie nerazzurre. Anticipata la concorrenza per l’uruguaiano Godin, Marotta ed Ausilio stanno curando la pratica del croato con grande diplomazia.L’intenzione è di lasciare a Florentino Perez l’iniziativa, ben sapendo che il Pallone d’Oro ha ancora tanta voglia ...

Calciomercato Milan - altro colpaccio in attacco dopo Piatek : il nuovo 11 per l’assalto Champions [FOTO] : 1/14 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Milan - spunta Despodov per l'attacco e si tenta l'ultimo assalto a Carrasco : Ci sono tanti nomi "caldi" che fanno presagire ad un finale di mercato molto interessante. Per esempio, in casa Milan nei giorni scorsi sarebbe stato proposto un profilo potenzialmente interessante. Si tratta dell’attaccante bulgaro Kiril Despodov, nato nel 1996 attualmente in rosa al Cska di Sofia. Kiril Despodov, probabile l'interesse del Milan Kiril Despodov (nato l'11 novembre 1996 a Kresna) è un calciatore professionista bulgaro che gioca ...

Calciomercato - Sampdoria presa d’assalto : Galatasaray e Sassuolo bussano alla porta doriana : Sampdoria alle prese con diverse trattative di Calciomercato in uscita, in attacco qualcuno lascerà la rosa di Giampaolo La Sampdoria durante l’attuale sessione di Calciomercato, ha messo a segno il colpo Gabbiadini. Un ritorno gradito in maglia doriana, che ha scatenato un effetto domino non da poco. Tanti club hanno pensato che la Sampdoria adesso debba cedere qualche attaccante della rosa di Giampaolo e probabilmente sarà così. In ...

Calciomercato Milan - assalto al Napoli per Diawara : Secondo 'Sky Sport', i rossoneri hanno sondato il terreno con gli azzurri. Una prima richiesta è stata avanzata, per il prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli avrebbe detto di no. Da capire ...