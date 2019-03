Via il tetto dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea

Biathlon - Mondiali 2019 : scelto il quartetto azzurro per l’individuale femminile. Attese ovViamente Wierer e Vittozzi : Domani, martedì 12 marzo, dopo una giornata di pausa riparte il Mondiale di Biathlon in quel di Oestersund (Svezia). In programma una gara fondamentale per i colori azzurri: c’è l’individuale (15 km con quattro poligoni, errori che valgono un minuto di penalità). L’Italia si gioca le medaglie e, soprattutto, il successo in Coppa del Mondo. Un cambio nel quartetto tricolore al via rispetto alla sprint: ci saranno ovviamente ...

Ermes - protettore dei Viaggiatori : Dio dei viaggiatori, dei mercanti e del commercio, Ermes, viene chiamato anche HErmes o Ermete, ed è una divinità greca. E’ spesso dipinto, in senso letterale e figurato, come il messaggero degli dei. E’ figlio di Zeus e della Pleiade Maia, è quindi uno dei dodici Olimpi. La figura di Ermes è facile da distinguere per via del borsellino che spesso porta, ma non solo. Tipici suoi sono anche i sandali e il cappello, tutti alati, e il bastone da ...

Bari - sesso orale scoperto a 20 euro. Giornalista al protettore di Via Giulio Petroni 56 : 'Usa sempre il preservativo' : Lascia stare le ragazze , sennò ti mettiamo...'. Il consiglio telefonico del protettore dopo la nostra visita al 56 di via Giulio Petroni , ci ha spinto a rivolgere a chiunque, anche a lui, un appello:...

M5s - Di Maio : "Via tetto dei due mandati per consiglieri comunali" - : Il vicepremier commentando il tonfo elettorale in Sardegna del M5s, fermo attorno all'11%, annuncia l'apertura una riorganizzazione interna e ribadisce: "Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 ...

Di Maio : «Via tetto due mandati nei Comuni». Vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Conte : Nuove regole per M5S dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna che hanno scatenato una sorta di processo interno nei confronti del capo politico. Innanzitutto via al tetto dei due mandati per...

5 Stelle - Di Maio : 'Via tetto dei due mandati per i consiglieri comunali' : In conferenza stampa alla Camera, dopo la batosta elettorale in Sardegna, Luigi Di Maio fa il punto sulla situazione del Movimento 5 Stelle. 'Serve una riorganizzazione, ad esempio ritengo che si ...

Di Maio cambia le regole M5S : Via il tetto dei due mandati : 'Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento'. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera minimizza l'impatto del ...

Di Maio : Comuni - Via tetto dei 2 mandati : 14.09 "Oggi apriamo la discussione all'interno del M5S e con i cittadini italiani per la riorganizzazione del Movimento". Lo annuncia il vicepremier e capo politico M5S, Di Maio, in conferenza stampa alla Camera, specificando che l'organizzazione "non sarà calata dall'alto". Via il limite dei due mandati per i consiglieri comunali e pronti a discutere anche la regola dei due mandati per i sindaci M5S,afferma."Dialogo vero con le liste civiche ...

