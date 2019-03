Toninelli fa più danni dei cinesi

Danilo Toninelli : 'Telt ha ceduto - sulla Tav più tempo e a costo zero' : 'Non ho mai pensato di dimettermi' dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in una intervista al Fatto Quotidiano: 'Gestisco decine di dossier delicatissimi, non mi ...

Danilo Toninelli : "Telt ha ceduto - sulla Tav più tempo e a costo zero" : "Non ho mai pensato di dimettermi" dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in una intervista al Fatto Quotidiano: "Gestisco decine di dossier delicatissimi, non mi stupisce che qualcuno non mi voglia lì. Ma io sento il sostegno di tutto il Movimento, e l’ho avvertito anc

Toninelli - fatti più in là : Roma. Detto in maniera brutale, il ragionamento suona grosso modo così: per salvare il ministero, bisogna sacrificare il ministro. E il ministro, nella fattispecie, è quello che sin dall’inizio del suo incarico è rimasto perennemente in bilico, sull’orlo precario della capitolazione nonostante i dis

Toninelli non vola più a Foggia. Piemontese : 'Trova 5 minuti per firmare un semplice nulla osta'. Il Comitato : 'Pronta diffida' : Approfondimenti Il Gino Lisa può aspettare, domani il ministro Toninelli non sarà a Foggia, e nemmeno a Bari,: visita rimandata 4 marzo 2019 Il Gino Lisa verso la svolta, ?,: il ministro Toninelli '...

Tav - Toninelli : “Sono stanco di parlarne. Ribadisco il mio No senza pregiudizi - più importanti manutenzioni” : Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ribadisce “profondamente, come M5s, il no alla Tav senza alcun pregiudizio” . Lo ha detto visitando il cantiere per la ricostruzione del Ponte di Annone Brianza crollato il 26 ottobre 2011. “Il Tav può anche servire – aggiunge – e sono felice se dopo il 2070 serve, ma io sono il ministro delle Infrastrutture e mi sento responsabile se domani crolla un altro ponte e ...

Sondaggi politici - Salvini è il ministro che gode di più fiducia : crollano Di Maio e Toninelli : Gli italiani hanno più fiducia in Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Giovanni Tria. Tra i ministri, sono loro tre ad avere un indice di fiducia maggiore, nonostante il calo del vicepresidente del Consiglio. Ben più evidente il tracollo di altri due ministri: Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Di Maio ora è al sesto posto nel governo, Toninelli tra le ultime posizioni.Continua a leggere

Tav : Toninelli - 'soldi vanno usati diversamente per opere più urgenti' : Roma, 12 feb. (AdnKronos) - "Secondo noi quei soldi andrebbero usati diversamente. D’altronde, a fronte di una analisi economica negativa per 7-8 miliardi, a seconda degli scenari, l’analisi giuridica ci dice che rinunciare all’opera ci potrebbe costare alcune centinaia di milioni, mentre la gran pa

Abruzzo - Danilo Toninelli è il più lucido dei grillini : "Peccato - non faremo più molte cose" : Di fronte alla sconfitta elettorale in Abruzzo il Movimento 5 stelle è andato in tilt. Non sa più cosa fare e nemmeno che strada seguire ora. "C'è un lagnarsi infantile per la sconfitta, che non si traduce in una reazione, in una risposta", scrive Augusto Minzolini su il Giornale. L'unico che sembra

Toninelli : codice appalti il più grande cantiere da sbloccare : Milano, 2 feb., askanews, - 'Il più grande cantiere che oggi dobbiamo sbloccare è il codice degli appalti perchè i geni della politica che ci hanno preceduto lo hanno scritto talmente male, contorto e ...

Toninelli : codice appalti il più grande cantiere da sbloccare : Milano, 2 feb., askanews, - "Il più grande cantiere che oggi dobbiamo sbloccare è il codice degli appalti perchè i geni della politica che ci hanno preceduto lo hanno scritto talmente male, contorto e ...

Toninelli - polemica con Sala per il post (poi rimosso) sul costo del biglietto : “A Milano più caro”. Il sindaco : “Falso” : Ha dovuto rimuovere un post su facebook dopo averlo scritto. Il motivo? Un errore nel costo del biglietto del trasporto pubblico. Un bel problema se a farlo è addirittura chi dei trasporti è addittura ministro. L’obiettivo di Danilo Toninelli era criticare la scelta del Comune di Milano e del sindaco, Giuseppe Sala, di aumentare il ticket di metropolitana, tram e autobus, sostenendo che a Torino, città governata dal Movimento 5 Stelle, il ...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farlo. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farl. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

Toninelli all'attacco sulle grandi opere. 'Più dell'Alta velocità serve la manutenzione della rete' : Continua lo scontro fra Lega e M5s. Il ministro delle Infrastrutture oggi era a Pioltello, a ricordare la tragedia ferroviaria in cui morirono 46 persone