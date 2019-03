The Players | è sfida Fleetwood-McIlroy

Golf – The Players Championship : Francesco Molinari guadagna 13 posizioni - McIlroy raggiunge Fleetwood in testa : Sale Francesco Molinari ma resta lontano dalla vetta, condivisa adesso da Tommy Fleetwood e Rory McIlroy Francesco Molinari, 57° con 142 (72 70, -2) colpi, ha guadagnato tredici posizioni e Tiger Woods, 39° con 141 (70 71, -3), ne ha perse quattro nel The Players Championship (PGA Tour), dove Tommy Fleetwood (132 – 65 67, -12) è stato raggiunto in vetta da Rory McIlroy (132 – 67 65). Sul percorso dello Stadium Course (par 72) al TPC ...

Golf - PGA Tour 2019 : Fleetwood e McIlroy al comando a metà The Players Championship - Francesco Molinari e Tiger Woods passano il taglio : La conclusione del secondo giro al The Players Championship vede al comando una coppia di sudditi della Regina: con -12, infatti, troviamo insieme l’inglese Tommy Fleetwood e il nordirlandese Rory McIlroy, entrambi in giornata più che buona (-5 odierno per l’uno, -7 per l’altro) e capaci di staccare in maniera piuttosto importante il resto della concorrenza. La terza posizione, infatti, si trova a tre colpi di distanza, e la ...

Golf : The Players - avvio super Fleetwood : Sorprese e spettacolo al 'The Players Championship', torneo del PGA Tour - una sorta di quinto major del Golf - con il montepremi, 12,5 milioni di dollari, più alto al mondo. A Ponte Vedra Beach, in ...

The Players : avvio super per Fleetwood e Bradley : L'avvio show di Tommy Fleetwood e Keegan Bradley, l'hole in one di Ryan Moore e qualche sprazzo di Tiger Woods. E poi la partenza in salita di Francesco Molinari e la penalità di Harold Varner III. ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tommy Fleetwood e Keegan Bradley guidano il The Players - Francesco Molinari a metà classifica dopo il primo giro : Livello altissimo sin dalle prime diciotto buche sul percorso del TPC Sungrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), dove si è aperto il The Players Championship 2019. Il torneo, senza dubbio l’appuntamento più importante del PGA Tour al di fuori dei quattro major, raccoglie infatti il meglio del panorama Golfistico internazionale. Al termine del primo giro la classifica provvisoria vede al comando una coppia formata ...

Golf - PGA Tour 2019 : parata di stelle in Florida per il The Players Championship - Francesco Molinari tra i favoriti : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo il The Players Championship 2019, uno dei tornei più importanti del PGA Tour non a caso soprannominato nell’ambiente “il quinto major”. Il montepremi stellare (12.5 milioni di dollari) e il prestigio dell’appuntamento attireranno anche quest’anno i migliori interpreti del Golf mondiale presso il TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), ...