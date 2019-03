Roma | serve la spallata Champions

Eliminazione Roma - Vierchowod : “Serve una società forte” : Il giorno dopo Porto-Roma c’è aria pesante in casa giallorossa. Verso le 18 è arrivato infatti l’esonero di Eusebio Di Francesco, che paga un cammino non esaltante in campionato, la sconfitta nel derby e l’Eliminazione da Coppa Italia e Champions League. Vicinissimo il ritorno di Claudio Ranieri. A parlare del momento vissuto dai capitolini è l’ex difensore della Roma Pietro Vierchowod: “Nel calcio contano i ...

Roma - Manolas : 'Serve la gara perfetta. Difesa a tre per dare equilibrio' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida con il Porto: 'Dobbiamo avere l'atteggiamento dell'andata, dove abbiamo fatto la gara perfetta: serve la stessa determinazione per passare il turno. Difesa a tre? Di Francesco ...

Roma - Di Francesco : 'Zaniolo - serve equilibrio. Bisogna mantenerlo coi piedi per terra' : La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto è stata soltanto l'ultima dimostrazione: il talento di Nicolò Zaniolo è cristallino. Protagonista assoluto con la doppietta ...

Roma - Di Francesco mastica amaro : “due gol di scarto ci stavano tutti. Zaniolo? Serve equilibrio” : L’allenatore giallorosso ha parlato del match vinto contro il Porto, sottolineando come il gol dei portoghesi abbia un po’ rovinato la serata Il gol nel finale del Porto ha reso meno magica la notte di Champions League della Roma, permettendo ai portoghesi di accorciare il divario e mettersi in una condizione più favorevole in vista del ritorno degli ottavi di finale. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Una rete che ha un po’ ...

All’Olimpico contro i Dragoni alla Roma serve solo vincere : Non c’è alternativa: vittoria con tante reti di scarto. Alle ore 21:00, Stadio Olimpico, la Roma si gioca il passaggio

Roma - pastori sardi davanti a Montecitorio. Cualbu (Coldiretti) : “Versare il latte? Ci piange il cuore - ma serve gesto forte” : “Siamo qui perché vogliamo delle risposte”. A dirlo alcuni pastori sardi scesi in piazza oggi a Montecitorio, alla manifestazione Coldiretti, per protestare contro il prezzo fissato per il latte di pecora. “Il prezzo giusto deve essere almeno un euro al litro” aggiungono. “In Sardegna – ha detto Battista Cualbu, pastore e presidente di Coldiretti Sardegna – stiamo vivendo una situazione drammatica. Non ...

Emilia Romagna - la Lega si prepara a conquistarla. Alla sinistra per vincere serve discontinuità : Manca meno di un anno alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Se l’attuale maggioranza riesce a rinviare la data ai primi di gennaio 2020, mancano 11 mesi. Di mezzo ci sono altre elezioni regionali: oggi in Abruzzo e il 24 febbraio in Sardegna, poi il 26 maggio ci saranno le Europee con annesse le elezioni in Piemonte e in Basilicata, infine toccherà Alla Calabria e appunto all’Emilia Romagna. I sondaggi elettorali danno da mesi e in modo ...

Romano Prodi : “Al Pd serve un padre e Nicola Zingaretti può diventarlo” : Romano Prodi appoggia Nicola Zingaretti nella corsa alle primarie: "Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo.Continua a leggere

L'endorsement di Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può esserlo" : 'Da ormai troppo tempo ci si azzuffa nel governo e nel Partito Democratico . Eppure l'Italia e il Pd avrebbero tanto bisogno di un padre: è un sentimento che vedo crescere in tutti gli italiani' . ...

Romano Prodi : "Al Pd serve un padre - Zingaretti può diventarlo" : "Per il Partito democratico c'è bisogno di una figura autorevole, che sappia finalmente ascoltare, riconciliare, tranquillizzare ma anche decidere". Lo dice a Repubblica, l'ex premier Romano Prodi.Secondo il Professore questa figura può essere Nicola Zingarettise intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato: le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di ...

Romano Prodi in campo per Zingaretti : 'Può essere il padre che serve al Pd' : Certo, quello dell`autoritarismo è un vento che soffia su tutto il mondo. Ma la complessità e la ricchezza del tessuto democratico sono gli elementi costitutivi dell`Europa e della nostra libertà. ...

Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo - dice Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo": sono le parole rilasciate da Romano Prodi a Repubblica in un'intervista in cui definisce "decisivo votare alle primarie". L'ex premier è convinto del fatto che "l'affluenza ai gazebo avrà un'importanza enorme. Il numero degli elettori dovrà essere così elevato da dimostrare che il Partito democratico si pone come un'alternativa credibile: oggi è l'unica alternativa ...

Stadio Roma - il Politecnico : “I trasporti previsti non bastano - serve alternativa all’auto”. Ma il nuovo piano non esiste : Prima i trasporti e poi lo Stadio. E almeno il 60% dei tifosi utilizzi i mezzi pubblici. Il termine “catastrofico”, riferito alla viabilità del quadrante, resta lì, virgolettato e in grassetto, a ricordare che i flussi di traffico in direzione del futuro Stadio di Tor di Valle saranno insostenibili per la città di Roma. Questo “se” – e qui sta il punto – non si provvederà non solo a realizzare quanto già previsto in seno al nuovo progetto (del ...

Roma - conferenza Di Francesco : “Adesso serve un cambio di marcia” : Roma conferenza DI Francesco – Dopo la brutta sconfitta esterna subita contro la Fiorentina di Pioli, Eusebio Di Francesco si è presentato in conferenza stampa prima dell’importantissima partita contro il Milan di Gattuso di domani sera. Il tecnico giallorosso ha parlato della partita avvisando i suoi: “Dobbiamo migliorare, ma c’è la voglia di potersi rifare. […] L'articolo Roma, conferenza Di Francesco: ...