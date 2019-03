Napoli | è grande sfida con l’Arsenal ai quarti di Europa League

ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2019) Urna di Nyon poco fortunata per ilche dopo aver sconfitto il Salisburgo agli ottavi didovrà vedersela aicon una delle favorite della competizione, l’Arsenal di Unay Emery. Insigne e soci disputeranno la gara di andata l’11 aprile a Londra e il ritorno al San Paolo la settimana successiva. Nonostante il sorteggio negativo non mancano le occasioni per sorridere dalle parti di Fuorigrotta: un piccolo vantaggio è rappresentato dal fatto di giocare la gara di ritorno in casa. Il secondo è che la possibile semifinale non appare così proibitiva, visto che i partenopei, in caso di passaggio del turno, se la dovranno vedere con una fra Valencia e Villareal. L’incrocio con l’ex Sarri e il suo Chelsea, sorteggiato con lo Slavia Praga, potrà avvenire solo nella finale di Baku.Per battere una corazzata come l’Arsenal servirà il...

