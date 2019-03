Mafia | omicidio Mizzi' non fu premeditato'

Mafia - ucciso a New York ‘Frank’ Calì : è il capo della famiglia Gambino. “Primo omicidio di rilievo da oltre 30 anni” : L’italoamericano Francesco ‘Frank’ Calì, 53 anni, ritenuto il capo della famiglia Gambino, è stato vittima ieri sera di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island (New York City) ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale. Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di ...

Mafia : a 110 anni dall'omicidio Palermo ricorda il poliziotto Joe Petrosino : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - A 110 anni dall’omicidio del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, l’appuntamento è per una giornata commemorativa, in programma domani, a partire dalle 10 del mattino, presso la Sala Petrosino dell’Ersu nell’ex Hotel de France di Palermo dove Petrosino alloggiò fi

Mafia : parlano pentiti - un fermo per omicidio nel palermitano : ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) - I carabinieri hanno arrestato uno dei presunti appartenenti al gruppo di fuoco che nella notte tra il 24 ed il 25...

Mafia - il boss Vincenzo Santapaola : “Dopo le stragi Riina ordinò l’omicidio del procuratore di Catania ma rifiutammo” : Totò Riina ordinò l’omicidio dell’allora procuratore di Catania, Mario Busacca. I vertici della famiglia Santapaola si opposero. Lo sostiene Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore e nipote del capoMafia Nitto, facendo spontanee dichiarazioni alla corte d’assise d’appello di Catania, che sta celebrando il processo per l’omicidio di Luigi Ilardo. Santapaola è imputato per l’assassinio del cugino del boss Giuseppe ...

Mafia - blitz contro il mandamento di Mussomeli : 17 arresti. Scoperti i mandanti di un omicidio del 1998 : Colpo al mandamento mafioso di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del Ros questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire gli affari della cosca: dalle pressioni estorsive nei ...

La nuova Mafia che esce dal processo per l’omicidio dell’avvocato Fragalà : È ormai alla soglia delle udienze finali di fronte alla corte d’assise di Palermo il processo per l’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà, processo di cui questa rubrica si è occupata già in altre occasioni. Fragalà, parlamentare del Pdl in tre legislature, proveniente da An, tornò a pieno ritmo all’a

Omicidio Pamela Mastropietro : sospetti su Mafia nigeriana/ Collaboratore giustizia : 'Oseghale referente' : Omicidio Pamela Mastropietro: sospetti su mafia nigeriana. Storie Italiane riporta la testimonianza di un Collaboratore di giustizia su Innocent Oseghale.