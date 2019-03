La Corte d’Appello | “Non fu Moggi a far retrocedere il Bologna”

Penalizzazioni - il 28 marzo la Corte d’Appello esaminerà i ricorsi della Reggina : I legali della Reggina hanno presentato la memoria difensiva per i punti di penalizzazione inflitti al club. La Corte Federale D’Appello esaminerà i ricorsi presentati della società nella riunione di giovedì 28 marzo presso la sede federale con inizio alle ore 14. “Siamo fiduciosi e ottimisti – dichiara il direttore generale Avv. Vincenzo Iiriti – abbiamo messo in campo tutti i mezzi possibili per ottenere una riduzione delle ...

MotoGP : la Corte d’Appello della FIM deciderà sul reclamo entro il GP d’Argentina : Tutti sapremo prima del GP d’Argentina di MotoGP, previsto il 31 marzo: è questo quanto è stato annunciato dalla Federazione Internazionale relativamente alla decisione sulla regolarità dello spoiler montato sulla Ducati di Andrea Dovizioso, vincente nel primo round del Mondiale 2019 a Losail (Qatar). L’ormai arcinoto water deflector, chiamato volgarmente cucchiaio, ha portato al reclamo post corsa di Aprilia, KTM, Honda e Suzuki ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : annullato lo 0-5 a tavolino tra Pro Recco e Posillipo. La palla torna alla Corte d’Appello : Il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato lo 0-5 deciso a tavolino dalle Corte Federale per quanto riguarda la gara della seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto tra Pro Recco e Posillipo, invitando la Corte stessa a riesaminare il ricorso dei liguri. Con questa sentenza, in attesa del nuovo pronunciamento, il Posillipo perde tre punti in classifica, restando al quarto posto, braccato però dalle inseguitrici. Questo il comunicato della ...

La Corte d’Appello di Torino ha cancellato le condanne di Salvatore e Jonella Ligresti per il caso Fonsai : il processo sarà rifatto a Milano : La Corte d’Appello di Torino ha cancellato per incompetenza territoriale le condanne di primo grado di Salvatore e Jonella Ligresti nel processo sul caso delle falsificazioni dei bilanci del gruppo assicurativo Fondiaria-Sai (Fonsai). Il processo di primo grado andrà quindi

Roberto Formigoni - il 27 marzo decisione su carcerazione in Corte d’appello : È stato fissato per il prossimo 27 marzo davanti alla IV corte d’appello di Milano l’incidente di esecuzione sollevato dal sostituto procuratore generale Antonio Lamanna dopo il rigetto della richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni, in carcere a Bollate dallo scorso 22 febbraio per espiare 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele. L’avvocato Mario Brusa, nella sua istanza con cui ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la vittoria di Andrea Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

Strangolò la fidanzata - Corte d’Appello gli dimezza la pena : “Era in preda a tempesta emotiva e passionale” : Una ‘tempesta emotiva‘ determinata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Anche sulla base di questo ragionamento la Corte di appello di Bologna ha quasi dimezzato, portandola da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione da un mese e che Strangolò a mani nude il 5 ottobre 2016 a Riccione (Rimini). In primo grado Castaldo era stato ...

Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi per gli stranieri : Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi nei confronti degli stranIeri. Ancora oggi, le regole prevedono che per ottenere il bonus – che è di 800

Strage di Ustica - la Corte d’Appello conferma le condanne per i ministeri : Il tribunale civile nel gennaio 2016 aveva condannato la Difesa e i Trasporti a risarcire 12 milioni di euro a una parte dei familiari delle vittime

Serie B - Foggia : la Corte d’Appello riduce la penalizzazione : Tempi di verdetti in Serie B con il Foggia che ha saputo l’esito del ricorso presentato alla Corte d’Appello.All’esito del giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport in ordine al parziale accoglimento del ricorso del Foggia, la Corte Federale D’Appello ha ridotto la penalizzazione inflitta al club pugliese restituendogli due punti. Così, invece di 8, i punti di penalizzazione sono diventati 6 riportando i ...

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del presidente della Corte d’Appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...