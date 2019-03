Jan Palach | torcia umana in difesa della libertà

L'odissea per organizzare il concerto su Jan Palach. A poche ore anche Movieland dice no : La nostra struttura, essendo un parco di divertimenti, è totalmente estranea ad ogni connotazione di natura politica'. Bene. Quindi Jan Palach senza un posto dove stare. Jan Palach ancora come 50 ...

Cinquant'anni fa il sacrificio di Jan Palach - martire dell'Europa libera : ... in un decennio, avrebbe dovuto portare a un sistema multipartitico e a un'economia dove il lavoratore più meritevole potesse essere premiato senza intaccare la struttura collettivista dell'economia. ...

Praga - un uomo si dà fuoco in piazza San Venceslao come Jan Palach : Ha raggiunto piazza San Venceslao, poco dopo le 15, e lì si è dato fuoco. Esattamente come 50 anni fa fece Jan Palach, lo studente che, il 19 gennaio del 1969, a Praga, scelse di uccidersi in quel modo per protestare contro l'invasione sovietica in Repubblica Ceca. L'autore del gestoSecondo le prime ricostruzioni, a distanza di mezzo secolo, l'autore del gesto, di cui non sono ancora state rivelate né l'identità né le motivazioni, presenterebbe ...

Jan Palach - cinquant'anni dopo il mondo ricorda i martiri della primavera di Praga : Una folla silenziosa alla quale si unì il resto del mondo, rimasto senza fiato di fronte a quel gesto estremo e a quella voglia di libertà . "La lezione di Jan Palach a chi vorrebbe distruggere l'...

Verona - l’estrema destra organizza un concerto in memoria di Jan Palach. Provincia e Comune danno il patrocinio : A cinquant’anni dalla morte dello studente ceco Jan Palach che si diede fuoco a Praga per protestare contro l’invasione sovietica, l’associazione “Nomos-Terra e Identità”, presieduta da Michele Marai, già candidato alle politiche con Forza Nuova, ha organizzato un concerto con la partecipazione di gruppi musicali di estrema destra. È l’ennesima provocazione, questa volta anche con il patrocinio delle istituzioni, che va ...

Rep Ceca : 50 anni fa moriva Jan Palach : Una targa commemorativa è stata inaugurata anche nella sede della Facoltà di Economia, dove Palach ha studiato prima di passare a Lettere. Una mostra all'aperto è prevista in piazza San Venceslao, ...

Praga si ferma per Jan Palach : Il film si chiama Jan 69, ne è autore tale Stanislav Milota. Jan, col solo nome proprio, non ha bisogno di cognomi: non può che essere Palach, lo studente cecoslovacco di filosofia che nel gennaio di cinquant’anni fa si diede fuoco sulla piazza San Venceslao di Praga per protestare contro l’invasion