IO L’app dei servizi pubblici del Team Digitale alla prova dei milanesi

Giovanna ha un tumore aggressivo - L’appello dei figli : “Aiutateci a portarla in America” : Luca e Alessandro Caldara, i figli di Giovanna, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per la loro mamma, affetta da un tumore al colon che, secondo i medici in Italia, le permetterà di vivere ancora solo per qualche mese. Sperano di poterla curare in America. “Spero tutto questo abbia un lieto fine”, la donna commossa ha ringraziato quanti la stanno aiutando.Continua a leggere

I consigli dei Clooney - la tata - e L'approccio «no gender». Il royal baby di Meghan Markle e Harry sta per arrivare : La gravidanza (vera) di Tina Kunakey e Vincent Cassel, quella solo presunta ...

ColMaRe raccoglie e rilancia L’appELLO DEI MALATI RARI : Il 28 Febbraio 2019 si celebra la XII Edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Si terranno in tutto il mondo ed anche in Italia eventi, convegni ed alcuni di questi si svolgeranno anche in sedi istituzionali . Dopo questi eventi tutto sarà dimenticato da tutti, ad eccezione dei MALATI RARI e da chi ne è coinvolto a vario titolo. Ricomincerà il pellegrinaggio dei pazienti per ottenere una diagnosi, cure, assistenza sanitaria e ...

Picco influenzale : allarme dei pediatri per l’aumento dei casi. L’appello ai genitori : “Evitate le corse in pronto soccorso” : Centinaia di Piccoli pazienti con virosi respiratorie e problemi gastrointestinali: i pediatri di Famiglia della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp) lanciano l’allarme sul colpo di coda dell’influenza stagionale, che in Campania si sta rivelando più severa del previsto. «Se negli adulti il virus è stato tutto sommato nella media – spiega il vice presidente nazionale Antonio D’Avino – nei bimbi al di sotto di un anno si è invece ...

Patrick - corsa contro il tempo per salvarlo dal cancro. L’appello dei vip : “Aiutiamolo” : Continua la gara di solidarietà per salvare Patrick Majda, 40enne bolognese affetto da un tumore maligno al colon. Dopo che la compagna Luciana ha lanciato una raccolta fondi online per poter volare in America e tentare delle cure sperimentali, molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno partecipato all'appello: "Donate se potete, se non potete fate girare la storia, fatene parlare, fatela diventare virale".Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : perché i 5 stelle cercano L’appoggio dei gilet gialli : Elezioni Europee 2019: perché i 5 stelle cercano l’appoggio dei gilet gialli In parallelo con quella interna, ora focalizzata sulla promozione del reddito di cittadinanza, procede la campagna elettorale europea del Movimento Cinque stelle. Ad essere oggetto di dibattito e delle manovre pentastellate è la definizione di alleanze su scala continentale verso il voto del prossimo maggio. Alleanze che in questo caso sembrano fare emergere ...

Le Iene e Freedom saltano L’appuntamento di domenica per lasciare spazio a L’Isola dei Famosi : Le Iene L’Isola dei Famosi 2019 alla domenica costringe Mediaset a rivedere i suoi palinsesti. Se in un primo momento l’incombente settimana sanremese aveva creato un anomalo ingorgo il prossimo 3 febbraio con una produzione in onda su ciascuna rete generalista, complici i dati deludenti della seconda puntata del reality (2.405.000 telespettatori ed il 13,28% di share), a Cologno hanno scelto di rimescolare le carte. Slittano, in ...