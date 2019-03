Inter boom | rottura insanabile | la società opta per decisioni drastiche via Spalletti

Europa League - ascolti boom su Tv8 : 2 - 2 milioni per Inter-Eintracht : ascolti tv Inter Eintracht Francoforte – boom di ascolti per l’Europa League su Tv8. La sfida tra Inter e Eintracht Francoforte ha infatti raccolto davanti alla tv oltre 2,2 milioni di spettatori, dato record nelle ultime due stagioni per l’ex Coppa Uefa in chiaro. Nel dettaglio, sono stati 2,266 milioni gli spettatori che hanno guardato […] L'articolo Europa League, ascolti boom su Tv8: 2,2 milioni per Inter-Eintracht è ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone Interrompe ogni collaborazione dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ha deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia Marcuzzi. “In seguito alle ...

Inter - Icardi boom : Maurito rompe il silenzio e fa molto rumore! : La lettera di Icardi rivolta ai tifosi dell’Inter è stata pubblicata oggi su Instagram, rompendo dunque il lungo silenzio dell’argentino “È nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. È in quei momenti che ho deciso di rimanere all’Inter, con l’Inter“. Mauro Icardi ha iniziato con queste significative parole una lunga lettera pubblicata su Instagram, indirizzata verosimilmente ai tifosi ...

Inter - ricavi boom con la Champions League : +64 - 4 milioni rispetto al 2017 : L’Inter si prepara per il ritorno in campo nel campionato di Serie A, i nerazzurri affronteranno il Cagliari in un match molto importante per la classifica e per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo il club nerazzurro ha reso noto sul proprio sito Internet i risultati finanziari dell’ultimo semestre del 2018. I ricavi sono cresciuti di 64,4 milioni di euro rispetto allo stesso dato relativo a dicembre 2017, dato ...

L’Inter si muove per le stelle croate. Il Milan ha fatto boom con Piatek e Paquetà : L’Inter sta scaldando i motori per una grande estate, mentre il Milan si gode i successi invernali sul mercato e fa i conti con l’Uefa per tarare i prossimi investimenti.Con velocità differenti, in tempi distinti, le due Milanesi stanno progettando il futuro con rinnovate ambizioni. Per la prima volta in questo decennio. Dopo aver bloccato Diego Godin a parametro zero, i nerazzurri stanno rincorrendo obiettivi al top anche a centrocampo.Le mosse ...