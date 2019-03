In attesa del GDC 2019 | ogni indizio punta ad una nuova console Google

Inps - una soluzione tampone in attesa delle elezioni di maggio : L’idea di “cambiare la governance” di Inps e Inail reintroducendo per decreto i vecchi Cda, cancellati sempre per decreto una decina d’anni fa, ha prodotto al momento solo un risultato provvisorio: la nomina di Pasquale Tridico come commissario e di Adriano Morrone come sub-commissario ...

Scherma - Coppa del Mondo : fioretto protagonista ad Anaheim. Grande attesa per gli azzurri : I protagonisti della Coppa del Mondo di fioretto tornano subito in pedana due settimane dopo la prova del Cairo. Questa volta si gareggia negli Stati Uniti ad Anaheim per il secondo Grand Prix della stagione. C’è davvero Grande attesa per un’Italia che punta alla vittoria. Un successo che ha centrato Daniele Garozzo sulle pedane egiziane, con il terzo posto di Alessio Foconi e il quinto di Giorgio Avola. Gli azzurri sono tra i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Juve Atletico - l'attesa Champions : rivivi le news dell'attesa al big match : ...53 550 Juventus Club rappresentati allo stadio Questa sera ci saranno rappresentanti di 550 Juventus club da tutto il mondo. Nel box Juventus Legends ci sarà Evra, che dopo aver assistito alla ...

Borse caute in attesa del voto su Brexit - corre la sterlina. Giù Tim : BoT: assegnati annuali per 6,5 mld, rendimento cala a 0,06% Il ministero dell'Economia ha collocato in asta BoT annuali scadenza 13 marzo 2020 per 6,5 miliardi di euro, con un rendimento medio ...

Le Borse europee in attesa del voto sulla Brexit : Milano. I mercati finanziari restano in attesa del voto sulla Brexit in programma in serata al Parlamento britannico. Gli indici delle principali Borse europee, compreso Piazza Affari, ruotano intorno alla parità o poco al di sopra dopo una breve fiammata mattutina innescata dall'ottimismo per l'acc

MotoGp : Dovizioso a quota super in attesa del verdetto FIM : CROLLA LORENZO In leggero rialzo, invece, quella per il campione del mondo, passato da 1,70 a 1,75, e si fa avanti anche Cal Crutchlow, che grazie al podio di ieri passa a 20,00. Stabile l'offerta su ...

L’attesa diventa più piacevole per i pazienti del nuovo IRCCS Galeazzi : Rendere L’attesa in un grande ospedale un’esperienza coinvolgente e gradevole: questo l’obiettivo dei progetti che gli studenti del laboratorio di Interaction Design dell’Università degli Studi Milano-Bicocca hanno sviluppato, pensando ai futuri pazienti del nuovo Ospedale Galeazzi, che sorgerà sull’ex area Expo. Gli studenti, laureandi del corso di laurea in “Teoria e tecnologia della comunicazione”, hanno accolto la sfida proposta ...

La rassegna stampa di lunedì 11 Marzo – Le prime pagine - il riscatto dell’Inter e l’attesa per la Juventus [FOTO] : 1/5 ...

Google console - ecco il controller di Yeti/ attesa per l'annuncio del 19 marzo : Google sarebbe pronta a lanciare sul mercato una sua console per il gioco in streaming, nome in codice Yeti: ecco il possibile controller

Tra i rom in attesa del reddito dei 5S : “Li abbiamo votati per avere un aiuto” : Sono giovani italiani. Per ora non hanno un lavoro, ma tanti sogni nel cassetto. C’è chi vuole diventare «un’estetista, per far felici mamma e papà che hanno investito i loro soldi nella formazione». Chi, con in tasca il diploma dell’istituto alberghiero, vorrebbe «iniziare a lavorare in bar e ristoranti. Non è stato facile farsi accettare dai comp...

In via Cereria il nuovo Polo materno Servizi a misura delle donne in attesa : Inaugurato ieri il 'Polo materno Infantile'. Il consultorio familiare dell'ospedale di Chiavenna cambia sede, si dota di nuovi spazi e potenzia i Servizi alle famiglie. Tutto ora è stato trasferito al ...

L’Atletico Madrid c’è : vittoria in campionato in attesa della Juve [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

L’Atletico Madrid c’è : vittoria in campionato in attesa della Juve : Si è appena conclusa la gara che vede protagonista la prossima avversaria della Juve in Champions League. L’Atletico Madrid, dopo il 2-0 in Spagna dell’andata, è atteso dalla trasferta di Torino nel ritorno degli ottavi. Nel frattempo questo pomeriggio è stato impegnato in casa contro il Leganes. Risultato, un classico 1-0 che consolida il secondo posto e avvicina il Barça in attesa della partita dei blaugrana. Protagonista è ...