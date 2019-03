Cardi B in ospedale per colpa delle iniezioni al lato B?

Cardiochirurgia : importante pubblicazione scientifica dell’Ospedale di Reggio Calabria sulle malattie delle valvole Cardiache : importante pubblicazione della Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria su una rivista inglese con alto Impact factor che si occupa in maniera particolare delle malattie delle valvole cardiache, The Journal of Heart Valve Disease. Il lavoro del gruppo diretto dal Dr. Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica e le sue possibili complicanze affrontate sia con tecnica ...

Porto Recanati - bimba di quaranta giorni muore in ospedale per arresto Cardiaco : Una bimba di 40 giorni muore per arresto cardiaco all'ospedale di Civitanova nelle Marche. La piccola è figlia di una coppia pakistana residente all'Hotel House di Porto Recanati...

Ospedale di Terni - tre nuovi ambulatori per pazienti a rischio Cardiovascolare : I nuovi servizi della Medicina Interna verranno presentati nel corso del congresso regionale delle società dell'ipertensione arteriosa e dell'aterosclerosi che si terrà sabato 2 marzo a Narni , UMWEB, ...

All'ospedale di Taormina 1700 impianti di pacemaker in Cardiologia : ... tra i quali due 70enni, sui quali sono stati eseguiti due impianti innovativi, che prevedono l'utilizzo combinato del pacemaker più piccolo al mondo, "Micra" , prodotto dall'azienda Medtronic, , con ...

Tragedia di Cardito - la piccola Noemi è uscita dall'ospedale : "Sono trent'anni che faccio questo lavoro anche al pronto soccorso e non avevo mai visto una scena così raccapricciante", aveva raccontato Vincenzo Tipo, direttore del pronto soccorso dell'Ospedale ...

Crede di avere l'influenza e non va in ospedale : morto per infiammazione mioCardica : Un ragazzo di 23 anni è morto dopo aver sottovalutato i sintomi di quella che pensava essere un'influenza. Il giovane non si è rivolto ai medici per «non sprecare il loro...

Crede di avere l'influenza e non va in ospedale : morto per infiammazione mioCardica : Un ragazzo di 23 anni è morto dopo aver sottovalutato i sintomi di quella che pensava essere un'influenza. Il giovane non si è rivolto ai medici per «non sprecare il loro...

Mostre. Pannelli e filmati per raccontare il Cardiochirurgo Rastelli all'ospedale di Ravenna : ... Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Ravenna e Archidiocesi di Ravenna Cervia presenta la mostra " La prima carità al malato è la scienza ", dedicata a Giancarlo Rastelli , un ...