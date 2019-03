agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) È il giorno dello sciopero sul clima. Oggi, 15 marzo, decine di migliaia di persone, soprattutto, scendono in strada in una sessantina di città italiane e in oltre 100 nazioni (qui la mappa) per manifestare contro il surriscaldamento climatico e contro una classe politica che ha l'obbligo di limitare le emissioni di Co2. E se i manifestanti si armeranno di cartelli intonando slogan sarà solo grazie a un'adolescente svedese, più matura delle coetanee, introversa ma decisa a far sentire la propria voce su un tema che la addolora: il riscaldamento globale.Leggi anche: Greta's Anatomy (il primo selfie non si scorda mai)Lei è Greta Thunberg, la 16enne attivista che ha ispirato i “#FridaysForFuture” (gli scioperi del venerdì) e che non ci ha pensato due volte ad ammonire i grandi dellaal vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia e al World Economic Forum di ...

Gesefi_onlus_it : RT @Agenzia_Italia: Verdi di rabbia e speranza, i giovani in piazza per salvare la Terra - Agenzia_Italia : Verdi di rabbia e speranza, i giovani in piazza per salvare la Terra - riccard77650870 : RT @sergioalesi: Ora i leghisti hanno pure la sindrome cinese: per cui vedono giallo da tutte le parti (5S e cinesini) e loro sono realment… -