Un posto al sole | puntate prossima settimana | un intervento delicato

(Di venerdì 15 marzo 2019) Anticipazioni Unaldal 18 al 22 marzo: paura per Franco Unalva in onda su Raitre dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa. Le anticipazioni di Unaldal 18 al 22 marzo svelano che Franco sarà sottoa un. Adele, desiderosa di una nuova vita, ha deciso di tenere fede a un impegno di lavoro piuttosto che partire con il marito Manlio. Le conseguenze sono state devastanti: l’uomo l’ha pestata a sangue riducendola in fin di vita. Adele è stata soccorsa da Niko e Susanna mentre Manlio, credendo di aver ucciso la moglie, è andato alla terrazza per vendicarsi di Giulia. Franco ha cercato di aiutare Giulia ma è stato colpito con violenza dal colonnello e ha perso i sensi. Intanto un incontro fatto da Filippo potrebbe spingere Serena a rimettere in discussione la causa per l’eredità di Gigi Del Colle.Unal ...

