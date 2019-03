Sviene mentre il compagno le pratica sesso orale | ha avuto un ictus durante l’orgasmo

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Una donna è stata ricoverata in ospedale dopo averunil suo partner leva. La 44enne, londinese, è svenutasi avvicinava all’orgasmo; le successive analisi – come si legge sul Daily Mail – hanno rivelato che le era esploso un vaso sanguigno e dunque era stata vittima di uncerebrale. La donna, rimasta in stato di incoscienza per diversi minuti, si è risvegliata accusando forte mal di testa ed è stata portata al pronto soccorso in ambulanza. I medici che l’hanno visitata non sono riusciti a trovare la causa diretta dell’, ma hanno spiegato che gli sbalzi della pressione sanguignailsono “ben descritti” in letteratura medica come causa di rottura dei vasi sanguigni.La donna è stata dunque presa in cura al West Middlesex University Hospital di Isleworth, nel distretto ...

