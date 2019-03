Silvio Berlusconi in Basilicata | fuori programma sopra le righe | Allora sei un

Beppe Grillo : "A Silvio Berlusconi gli scappano parole come peti" : "come sempre originale, lo psiconano è sincero e trasparente solo durante i primi, impavidi, avvii della campagna elettorale. Un punto di riferimento unico per gli studiosi della 'maleducazione da disinibizione'. Le parole gli scappano come peti, i pensieri sono rivolti al suo caleidoscopio e tamarro universo immaginario. Il vecchio puffo senza contegno e senza misura".Così in un post dal titolo "Peti d'autore" Beppe Grillo ...

Silvio Berlusconi : “Hai fiducia nel governo? Sei un coglione” : “Italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si riferiva al fatto che “ancora un italiano su due ha fiducia in questo governo: sono numeri – ha ...

È morta Imane Fadil - una delle testimoni nel processo “Ruby Ter” contro Silvio Berlusconi : È morta Imane Fadil, 33 anni, una delle testimoni nel processo “Ruby Ter”, quello sulla presunta compravendita di testimonianze fatta da Silvio Berlusconi. Berlusconi è accusato di avere corrotto le donne che parteciparono ad alcune cene eleganti nella sua villa di Arcore, allo

Silvio Berlusconi un fiume in piena su rete quattro contro il Governo : “Una banda di ignoranti” : Silvio Berlusconi senza mezzi termini si scaglia contro il Governo Lega-M5s Silvio Berlusconi, intervenendo questa sera a “Dritto e rovescio” su retequattro, non usa mezzi termini per descrivere l’operato del Governo gialloverde. Il presidente di Forza Italia si è augurato che “reggano il meno possibile, perché fanno danno al’Italia. Non hanno nulla di positivo, ogni … Continue reading Silvio Berlusconi un ...

Forza Italia “il ritorno” : il partito di Silvio Berlusconi annuncia così l’assemblea del prossimo 30 marzo : Musica dai toni epici, vedute aeree della Capitale e la scritta: “Ricorderemo i nostri 25 anni di battaglie con l’impegno di un ‘nuovo inizio’“. così Forza Italia annuncia in un video l’assemblea del partito che si terrà il prossimo 30 marzo a Roma. Nel filmato scorrono le immagini del leader Silvio Berlusconi e del presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani che si alternano a frecce tricolori o ...

Giorgia Meloni - via alla campagna acquisti di Fratelli d'Italia. Chi vuole portare via a Silvio Berlusconi : Piano piano Fratelli d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, dall'Emilia Romagna al Trentino, sta calamitando diversi esponenti del partito di Silvio Berlusconi. L'ultimo a lasciare Forza Italia per Giorgia Meloni è stato l'ex capogruppo degli azzurri di Trento, Giorgio Manuali che è stato anche viceco

Silvio Berlusconi - voci dentro Forza Italia : "Con Renzi e Salvini stesso errore". Retroscena : la "trattativa" : L'aria sta cambiando, ma non per Forza Italia. Mentre il Pd targato Zingaretti sta guadagnando terreno sul Movimento 5 Stelle e già sogna il sorpasso, non lo stesso sta accadendo sondaggi alla mano tra azzurri e Lega. "I forzisti - spiega Augusto Minzolini sul Giornale - stentano a riassorbire il vo

Guido Crosetto e il golpe del 2011 : "Vi spiego perché Silvio Berlusconi è stato disarcionato" : Vorrei una politica che guardi alle prospettive, alle grandi visioni" e "soltanto questa politica ti fa diventare una grande nazione". Guido Crosetto, in una intervista a Il Tempo, dopo aver dato le dimissioni dall'aula si dice "moderatamente pessimista. Anche se dal 1992 in avanti non mi pare sia q

Guido Crosetto - addio con bomba : "Inutile girarci intorno - Silvio Berlusconi non esiste più" : "Quella di dimettermi è stata una scelta fatta di cervello e non di cuore, per tutta una serie di ragioni che riguardano la mia vita. Ma il cuore ora fa male. Sono molto triste, e non lo nego". Guido Crosetto, in una intervista al Tempo, si confessa dopo l'approvazione, al terzo tentativo, delle sue

Matteo Salvini - "vertice" a casa sua senza Silvio Berlusconi. Chi c'era di Forza Italia : Non un "vertice", solo un incontro "informale", "solo un buon caffè", minimizza Ignazio La Russa uscendo dalla casa di Matteo Salvini a Roma. Invece, questa visita di alcuni azzurri segna una svolta nei rapporti interni. Per la prima volta, sottolinea il Corriere della Sera in un retroscena, il padr

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : salta all'ultimo l'incontro con Matteo Salvini - il gesto di rabbia in tv : No, Matteo Salvini non vuole più sentire parlare, o quasi, di Forza Italia e Silvio Berlusconi. Ma il Cavaliere non molla, convinto del fatto che un giorno, dagli accordi locali, si possa tornare a quelli nazionali. Magari subito dopo le elezioni Europee del prossimo maggio. E Dagospia raccoglie la