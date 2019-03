Ora Boeing rassicura | Entro 10 giorni aggiorneremo il software

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019)dieciaggiornerà ilanti-stallo Mcas del 737 Max 8. Lo scrive l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda.Dopo l'incidente aereo in Etiopia, costato la vita a 157 persone, il modello di aereo era finito nel mirino di numerosi Paesi. Dalla Cina all'Europa, molte nazioni hanno deciso di non far decollare i 737.Il principale imputato dello schianto in Etiopia e di quello precedente in Indonesia è ilche gestisce un sistema anti-stallo che bypassa il tradizionale controllo manuale dei piloti con segnali che vengono rimandati dalle sonde ai motori in tempo reale. Oraha annunciato che a breve "aggionerà il".Nel frattempo, come riporta Repubblica, le scatole nere del velivolo della Ethiopian Airlines sono state portate in Francia per essere analizzate. "La delegazione etiope guidata dal capo investigatore dell'Accident ...

