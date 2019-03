Navigator | requisiti | stipendio | concorso | come candidarsi | le novità

leggioggi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il decretone pensioni e reddito di cittadinanza naviga ancora in Parlamento, in attesa di essere convertito in Legge, con tutte le relative modifiche che vengono via via apportate: nodo cruciale della misura bandiera 5 stelle – il reddito di cittadinanza – è senz’altro quello dei cosiddetti, le figure professionali che saranno assunte per affiancare i percettori del Reddito nell’arduo compito di reinserirsi nel mondo lavorativo.Obiettivo cardine del Reddito di cittadinanza 2019, infatti, oltre all’erogazione di un contributo mensile (che può arrivare fino a 780 euro al mese), è quello di trovare un lavoro stabile ai cittadini disoccupati, e quindi dare il via a una grande e vera riforma dei centri per l’impiego, al cui interno lavoreranno i, veri e propri ‘tutor’ messi al fianco dei beneficiari.2019: le ultimeLaprincipale riguarda la ...

