M5S I soldi dei tagli degli stipendi ad un comitato Il conto corrente intestato a Di

Corleone - dal comune soldi al film sul delitto Mattarella. Cittadini contrari (anche ex candidato M5S) : ‘Fango su città’ : Il sindaco ha deciso di contribuire alla realizzazione di un film su Piersanti Mattarella. Ma alcuni Cittadini non sono d’accordo: secondo loro quel film sul presidente della Regione ucciso da Cosa nostra getterà discredito sulla città. È quello che succede a Corleone, il comune in provincia di Palermo che in queste ore è in fibrillazione per la decisione del sindaco eletto eletto nel novembre scorso. Il neo primo cittadino, Nicolò ...

Giulia Sarti - le nuove rivelazioni : così avrebbe speso i soldi dei rimborsi M5S - : Nella nuova puntata delle Iene l'ex compagno della deputata, Andrea Tibusche Bogdan, ha detto di sapere come sarebbero stati spesi i soldi che non erano finiti nel fondo del microcredito

Giulia Sarti - soldi e fidanzato? Fatti suoi. Ma perché l’M5S l’abbia messa in Commissione Giustizia sono fatti nostri : Dopo il caso dei soldi non restituiti, rischia l’espulsione. Ma perché le è stata affidata la Commissione Giustizia?

Giulia Sarti - scandalo M5S : la deputata si dimette. Soldi - bomba delle Iene : 'È scoppiata a piangere - poi...' : Esplode il caso Giulia Sarti nel già disastrato M5s del dopo-Sardegna. La deputata grillina si è dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera e si è auto-sospesa dal Movimento dopo ...

Giulia Sarti - scandalo M5S : la deputata si dimette. Soldi - bomba delle Iene : "È scoppiata a piangere - poi..." : Esplode il caso Giulia Sarti nel già disastrato M5s del dopo-Sardegna. La deputata grillina si è dimessa da presidente della commissione Giustizia della Camera e si è auto-sospesa dal Movimento dopo la notizia della richiesta di archiviazione per l'ex fidanzato Bogdan Andrea Tibusche (meglio conosci

L'ex Pci Faenzi : "Il mio vitalizio sceso da 4mila a mille euro. Quei soldi li meritavo. M5S specula su tutto" : "Ho lavorato da quando avevo 14 anni e ho sempre pensato, lo dico senza vergogna, che ciò che percepivo era meritato ". Ivo Faenzi è un ex parlamentare toscano, originario di Grosseto. Di 87 anni, è stato eletto con il Partito Comunista Italiano per tre legislature, dal 1972 al 1983. Da un mese a questa parte ha visto una drastica riduzione della sua pensione da ex onorevole, passata dai quasi 4 mila euro al mese ai poco ...

Fabio Fazio non è solo. M5S vuole buttare fuori dalla Rai anche Corrado Augias : soldi - lo rovinano : ... che ne riceve 370mila dalla Rai, e ha poi minacciato: 'Bisogna buttare fuori la politica da ogni singolo programma'. Secondo la grillina Mirella Liuzzi la Rai è 'occupata dal Pd e il merito è solo ...

Camera - il presidente Fico si taglia parte dello stipendio come i parlamentari M5S : “Soldi alla Protezione civile” : Il presidente della Camera Roberto Fico, nel giorno in cui il M5s celebra il Restitution Day, ha annunciato che si taglierà parte dello stipendio come i parlamentari 5 stelle. “La politica deve essere esempio di etica pubblica, a partire dai costi”, ha scritto su Facebook. “Ne sono sempre stato convinto e lo ribadisco anche oggi: oltre ad aver rinunciato alla mia indennità aggiuntiva da presidente della Camera di 4.668 euro al ...

Tav - Chiamparino attacca Lega e M5S : 'La loro baruffa elettorale mette a rischio soldi degli italiani' : 'Ora che la vicenda è diventata esplicitamente solo politica, alla faccia dell'analisi costi-benefici, è chiaro chi davvero vuole la Tav insieme alle altre opere, come il Terzo Valico, indispensabili ...

M5S - spunta comitato rimborsi : soldi in più a Rousseau : di Antonio Atte Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni ...

"Finanziamenti illeciti al M5S" Beppe sotto accusa per i soldi : Sulla vicenda interviene Freccero: 'Semplicemente abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l'ultima cacciata dalla Rai. Non vedo lo scandalo. Il programma è costato ...

Tav - Salvini : “Va fatta. Andrò dagli agenti che difendono il cantiere”. M5S : “I soldi dei cittadini vanno usati con diligenza” : “La Tav va fatta: costa di più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti. Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina. Nei prossimi giorni sarò a Chiomonte dove le forze dell’ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, registrando il programma Povera Patria in onda ...