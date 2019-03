L' Italia è ancora in debito di ossigeno

ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2019) Per tutta la giornata di ieri non era atteso un nuovo declassamento da Moody's, dopo che a ottobre 2018 l'agenzia aveva tagliato il rating a Baa3 " un livello sopra quello spazzatura " con outlook ...

RaiNews : Ilaria e Miran. Coraggio e verità nascoste. Martedì 19 marzo alle 20.00, RaiNews24 ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrov… - Ariachetira : #lariachetirala7: @ricpuglisi: “In Italia i giovani dovrebbero protestare per esempio che una manovra come quota 10… - matteosalvinimi : Stupratori e bancarottieri a spasso a Santo Domingo, ecco come sono stati fermati, arrestati e rispediti in Italia.… -