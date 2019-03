Isee 2019 | conto corrente e libretto postale | pene per falsa dichiarazione

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)perCondanne per, quali possono arrivare La siglasta per Indicatore Situazione Economica Equivalente. Cosa è? Unasostitutiva che indica il valore della situazione economica dell’ intero nucleo familiare. L’è da calcolare e presentare ogni anno per accedere a forme di agevolazioni fiscali. Infatti l’ indicatore è utile per forme di sostegno al reddito o altri benefici previsti dallo Stato o dagli enti come Comuni o dalle Università.: cosa contiene Come spiegato in questo nostro articolo l’è già compilato in alcune parti. Ciò sarà possibile grazie alle informazioni presenti nelle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate. Saranno più veloci i tempi e le verifiche si avvarranno della cosiddetta Anagrafe ...

