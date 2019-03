Industria | a gennaio fatturato e ordini in crescita

Crescita - l’exploit della produzione Industriale di gennaio (+1 - 7%) fa ben sperare. Tra ottimismo e pessimismo : “La produzione industriale è rimbalzata assai più del previsto a gennaio. Il dato non va sopravvalutato, ma segnala che è ora possibile che il Pil eviti la terza flessione consecutiva nel trimestre corrente”. Paolo Mameli, senior economist della direzione studi di Intesa Sanpaolo, ha così commentato i dati sull’andamento della produzione industriale di gennaio che ha registrato la prima variazione positiva dopo quattro mesi di ...

Crescita - l’exploit della produzione Industriale di gennaio (+1 - 7%) fa ben sperare. Attese tra eccesso di ottimismo e di pessimismo : “La produzione industriale è rimbalzata assai più del previsto a gennaio. Il dato non va sopravvalutato, ma segnala che è ora possibile che il Pil eviti la terza flessione consecutiva nel trimestre corrente”. Paolo Mameli, senior economist della direzione studi di Intesa Sanpaolo, ha così commentato i dati sull’andamento della produzione industriale di gennaio che ha registrato la prima variazione positiva dopo quattro mesi di ...

Produzione Industriale su a gennaio : +1 - 7% : La Produzione industriale svolta e ritrova il segno positivo a gennaio 2019: +1,7% rispetto a dicembre 2018. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall’Istat, che sottolinea come si tratti della prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi consecutivi di calo. Su base annua, invece, la Produzione industriale fa registrare una flessione dello 0,8% nei dati corretti per gli effetti di calendario. A trainare il miglioramento, ...

Francia - produzione Industriale in risalita a gennaio : L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un incremento dell'1,3% dopo la variazione nulla di dicembre, +0,8% il dato preliminare,. Il dato, comunicato dall'Ufficio di ...

Delusione Germania : ordini all'Industria in forte calo a gennaio : Nuovi segnali di debolezza per l'economia tedesca. Nel mese di gennaio, gli ordini all'industria hanno segnato un calo mensile del 2,6% contro una crescita attesa dello 0,5%.