Gesto non mi appartiene | la condanna di Traini

Dal Gesto di Ronaldo alla reazione della Juventus - Moggi non ha dubbi : “era soltanto una risposta” : Il gesto di Ronaldo e la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: il commento di Luciano Moggi, ex dirigente bianconero “Il gesto di Ronaldo? Sono gesti spontanei, che vengono fuori, anche per il comportamento dell’Atletico di Madrid nella gara di andata, era soltanto una risposta“. E’ l’opinione di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, all’Adnkronos, sul gesto del portoghese Cristiano ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone e quel Gesto di Ronaldo : “non mi va di condannarlo perchè…” : L’allenatore dell’Atletico ha commentato il ko subito contro la Juventus, soffermandosi anche sul gesto di Ronaldo Una serata da dimenticare, un ko pesantissimo che costa l’eliminazione dalla Champions League all’Atletico Madrid. Diego Simeone non cerca scuse, fa i complimenti alla Juventus e incassa il durissimo colpo, unica cosa da fare dopo un 3-0 che non ammette repliche. Marco Alpozzi/LaPresse Nel finale di ...

Auto sulla scalinata di San Bernardino - il sindaco Biondi : "Gesto incivile e barbaro - non bravata" : L'Aquila - “Le immagini dell’Automobile ripresa sulla scalinata di San Bernardino fanno male al cuore degli aquilani e testimoniano un grado di inciviltà e barbarie che lascia basiti”. È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la visione del video, rilanciato da social network e media, in cui viene immortalato un mezzo impegnato nella discesa della monumentale scalinata. “Un gesto che non può essere ...

Nilufar e Giordano non torneranno insieme : l'ultimo Gesto dell'ex tronista : Sono sempre più distanti Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Dopo aver comunicato sui social la fine della loro relazione , a marzo, i due giovani non hanno avuto più rapporti. Entrambi hanno chiesto ...

Inter - Wanda Nara : 'Il Gesto di Perisic dà tranquillità? Icardi non è un mostro' : MILANO - Al termine di un'altra settimana di stallo, Wanda Icardi torna a parlare della situazione del marito Mauro Icardi che ha saltato anche la trasferta di Firenze dell'Inter. 'Nel calcio ci sono ...

Wanda non ci sta : "Il Gesto di Perisic con Politano non dà tranquillità : Icardi non è un mostro" : Il post Fiorentina-Inter si anima non solo per le decisioni decisive e penalizzanti, per l'Inter, dell'arbitro Abisso ma anche per quanto successo in occasione del secondo gol nerazzurro al Franchi, ...

Calcio - Diego Simeone chiede scusa e precisa : “Non era un Gesto legato alla Juventus” : Se ne è parlato più della partita stessa. Nel corso dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di Calcio tra Atletico Madrid e Juventus, la vittoria dei Colchoneros è stata festeggiata in maniera decisamente impropria dal tecnico degli spagnolo Diego Simeone il quale, rivolgendosi ai tifosi, ha fatto il segno degli attributi. Un gesto decisamente poco elegante, per non dire altro, che lunedì sarà valutato dall’Uefa e ...

Simeone : "Scusate tutti. Ma il mio Gesto non era rivolto alla Juve" : Diego Simeone torna sul gesto della discordia e si ripete puntualizzando i motivi di quelle mani sulle "parti basse" che tanto hanno fatto parlare nei giorni scorsi. Inizialmente interpretato come ...

Dal Gesto di Bonucci a quello di Simeone - Allegri tra rimproveri e frecciatine : “non sta a me giudicare - ma…” : Allegri senza peli sulla lingua: il tecnico bianconero commenta il gesto di Bonucci e quello di Simeone nella sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus “Il gesto di Bonucci contro l’Atletico? Leo sta facendo un ottimo campionato ed è un giocatore importante per la Juventus. Ormai di mode ce ne sono miliardi, ma in generale penso che bisogna fare un passo indietro tutti e soprattutto avere più rispetto ed educazione, ...

Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo parte male : il Gesto che non piace : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi in villa con Giulia e Claudia: il gesto che non piace a nessuno La speciale puntata in prima serata di Uomini e Donne regala già grandi sorprese. Lorenzo Riccardi è entrato immediatamente nel clou del suo weekend in villa con Giulia e Claudia. Il giovane di Milano ha lasciato davvero […] L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo parte male: il gesto che non piace proviene da Gossip e Tv.

Diciotti - ministro Bonafede : “Gesto di Giarrusso non è da senatore della Repubblica” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) ha criticato duramente il gesto del senatore Giarrusso: "È sicuramente sbagliato, un senatore della Repubblica non deve permettersi di farlo". Più morbido il vicepremier Luigi Di Maio: "Credo che gli sia scappata un po' di mano la situazione per la pressione: lì c'erano i senatori del Pd che protestavano"Continua a leggere

Giarrusso - M5s - fa il Gesto delle manette e dice al Pd 'i miei genitori non sono agli arresti' : Roma, 19 feb., askanews, - Protestano i senatori del Pd nel cortile di Sant'Ivo alla sapienza, dopo l'esito della votazione della Giunta per le immunità che ha detto no alla richiesta di processare ...

Operato alla milza dopo la spinta del compagno di classe - 'Non fu un Gesto volontario' : quanto affermato dal pubblico ministero Imerio Tramis, nel corso dell'udienza preliminare tenutasi presso il Tribunale dei minori.

MAURA VICECONTE - MORTA SUICIDA EX MARATONETA/ Parenti e amici non convinti dalle ragioni dell'estremo Gesto : Addio a MAURA VICECONTE, ex MARATONETA è MORTA SUICIDA. Atletica in lutto: problemi legati al lavoro e alla vita familiare non convincono Parenti e amici.