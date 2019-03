Dropbox limita i servizi per chi ha un profilo gratis

wired

(Di venerdì 15 marzo 2019)(Getty Images)ha aggiornato i termini dio del suoo,ndo così gli account gratuiti. Prima i possessori di un account gratuito dipotevano eseguire la sincronizzazione dei dati su tutti i dispositivi collegati al medesimo account. Mentre ora sarà possibile collegare al massimo tre dispositivi.L’annuncio avvisa gli utenti che sfruttano un account gratuito che a partire da marzo sarà imposto il limite massimo di tre dispositivi per account. Gli utenti che vorranno sincronizzare i dati su più dispositivi dovranno sottoscrivere uno degli abbonamenti a pagamento della società.Chi al momento ha collegati al proprio account gratuito un numero di dispositivi superiore a tre, non subirà la rimozione dei dispositivi in eccesso ma non potrà più aggiungerne di nuovi. Quindi nel caso della rottura o smarrimento di uno dei dispositivi ...

