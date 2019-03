Canoa velocità – Mondiali Junior e U23 ad Auronzo di Cadore nel 2023

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019)diospiterà ie U23 dideldi(BL) ospiterà i Campionati del Mondoe Under 23 didel. La candidatura della località bellunese è stata positivamente accolta dall’esecutivo dell’International Canoe Federation che si è riunito questo fine settimana a Pechino, in Cina. Dopo il successo ottenuto lo scorso giugno con gli Europei e l’esperienza maturata attraverso i numerosi eventi internazionali organizzati in questi anni, la Feder, la località cadorina e la Regione Veneto tornano protagonisti questa volta di un evento di caratura mondiale: un successo che conferma anche a livello mondiale la qualità organizzativa italiana.ha vinto la difficile sfida iridata contro candidate come Bratislava (SLO), Poznan (POL), Plovdiv (BUL), forte del suo palcoscenico a cielo ...