Alonso | pole record alla 1000 Miglia di Sebring

WEC – 1000 Miglia di Sebring : Alonso trascina la Toyota in pole position - crono super per lo spagnolo : La Toyota di Alonso, Buemi e Nakajima partirà in pole position nella 1000 Miglia di Sebring, grazie alla super prestazione dello spagnolo Comincia alla grande il fine settimana per Fernando Alonso che, insieme a Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, regala alla Toyota la pole position nella 1000 Miglia di Sebring. Prestazione super per lo spagnolo che, grazie al suo esaltante 1:40.124, mette in discesa le qualifiche per il proprio team, abile ...