Usa | prima vittoria vittime Sandy Hook

Riconoscere l’infarto femminile : malattie cardiache prima caUsa di morte anche nelle donne : Con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e l’infarto sono il killer numero uno delle donne. Ma la maggioranza di loro non è consapevole del rischio, mentre quasi l’80% degli eventi cardiaci potrebbe essere prevenuto. Se ne è parlato a Sesto San Giovanni (Milano) in occasione del convegno ‘Infarto e malattie cardiovascolari al femminile: come vivere con il cuore’, promosso da Abbott in collaborazione con ...

Boeing 737 Max 8 - stop anche negli Usa. Trump : 'Sicurezza del popolo americano è la nostra prima preoccupazione' : All'indomani della decisione di bandire il Boeing 737 Max 8 dai cieli d'Europa e di molti altri Paesi del mondo , è il turno anche di Usa e Canada . Il presidente Donald Trump ha annunciato la firma di un provvedimento d'emergenza per fermare il modello dell'aereo precipitato in Etiopia la scorsa domenica:...

Pet & Breakfast - nasce la prima pensione per gatti in provincia di RagUsa : Modica (RG) – Addio stress da vacanza per i possessori di gatti. Da sabato 16 marzo si inaugura Pet &

SiracUsa - lavori per illuminare la rotatoria prima del fiume Cassibile : L'Anas ha appaltato e già iniziato i lavori per illuminare l'ultima rotatoria nel territorio del Comune di Siracusa, sulla Strada Statale 115, prima del ponte sul fiume Cassibile, nell'intersezione ...

Aereo caduto - «non partite da Addis Abeba il 10 marzo» - l'avviso choc dell'ambasciata Usa due giorni prima dell'incidente aereo : «non partite da Addis Abeba il 10 marzo». Una macabra coincidenza, un avviso pubblicato due giorni prima del terribile incidente aereo del volo dell'Ethiopian Airlines avvenuto questa...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho Usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

Allergie - la primavera diventa un incubo a caUsa dei pollini : ecco i consigli per alleviare i sintomi e i falsi miti da sfatare : La primavera diventa un incubo per quasi un adulto su cinque (19,5%) e per un under 30 su quattro, colpiti dall’allergia ai pollini, e i suoi fastidiosi sintomi come starnuti continui e occhi arrossati. Secondo la più recente indagine dell’Associazione nazionale farmaci di automedicazione (Assosalute) il 40% degli adolescenti ne soffre e la cifra è in continuo aumento, tanto da poter arrivare al 50% nel 2022. ecco come fare per ...

L’abuso dei social network danneggia chi non ne fa uso : ecco la prima strada che potrebbe chiudere a caUsa di Instagram : L’abuso dei social network a volte è come il fumo passivo: danneggia chi non ne fa uso. Rue Cremieux, i residenti del vicolo parigino a due passi dalla Gare de Lyon sono esasperati dal via vai di persone alla ricerca dello scatto perfetto. Si tratta di una stradina pedonale con le case color pastello, diventata talmente famosa per video e shooting fotografici professionali, che i residenti sono stati costretti a chiedere al municipio di ...

La prima top gun Usa rivela : "Stuprata da un superiore - sono rimasta in silenzio per anni" : La testimonianza della senatrice Martha McSally durante un'audizione alla Commissione forze armate dedicata alla previsione...

La prima donna top gun negli Usa Martha McSally : 'Stuprata dai miei superiori' : "Anche io sono una sopravvissuta. Non ho denunciato i miei aggressori perch non credevo nel sistema, perch ero confusa e mi vergognavo": la senatrice repubblicana Martha McSally, 52 anni, prima top ...

Borse lente prima di Bce e incertezza Usa-Cina. A Piazza Affari va forte Tim : Yen stabile La Borsa di Tokyo ha chiuso per la terza volta consecutiva in negativo, preoccupata delle conseguenze del conflitto commerciale tra Cina e Usa e della salute dell'economia mondiale. A ...

Usa - prima top gun rivela : "Stuprata da un superiore in aeronautica" - : Martha McSally, veterana e senatrice 52enne, in un'audizione al Senato americano ha raccontato di essere stata violentata in passato da alcuni colleghi, tra cui uno più alto in grado: "Non ho ...

Leonardo cresce negli Usa - prima al mondo negli elicotteri civili : Leonardo leader nel mondo per elicotteri civili Us Army, Navy e Air Force Le due principali attività di Leonardo nel paese sono legate alla controllata Drs, acquisita nel 2008, che produce sistemi di ...