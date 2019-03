Un posto al sole spoiler prossima settimana | Manlio fa peggiorare le condizioni di Franco

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Le vicende della soap opera di Rai Tre, 'Unal' si distinguono per la capacità singolare di tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. L'attenzione principale viene posta intorno a una questione scottante riguardante il personaggio di Adele che ha subito l'aggressione del marito.ha dimostrato di non essere cambiato e dopo il rifiuto di Adele alla proposta del consorte, è scattata l'ira del colonnello. Le anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 18 per arrivare fino a venerdì 22 marzo svelano chesarà intenzionato a fare un'altra vittima: si tratta di Giulia, considerata la persona capace di mandare in rovina i trent'anni di matrimonio con la moglie. Il padre di Susanna vorrà farsi giustizia aggredendo la madre di Niko e per tale motivo giungerà alla terrazza facendo seminare il panico della famiglia Poggi. L'uomo non avrà intenzione di ...

