ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Polemica in più atti a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli, e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, ClaudioIl primo battibecco si ha quando il parlamentare della Lega cita il collega Edoardolo riprende, correggendo la pronuncia deldel viceministro delle Infrastutture, adducendo il tutto alle “origini sarde” del politico. “Veramente è genovese” – replica– “Lo conosco benissimo. E dice ‘belin’ ogni due secondi“.Losi replica minuti dopo, quandoafferma che l’Italia è contributore netto della Ue.obietta: “Non riusciamo a spendere tutti i soldi a disposizione da parte della Ue”. “Per nostre manchevolezze” – replica– “ma anche per la complessità dei sistemi di ...

Cascavel47 : Scontro Gruber-Borghi a La7 su cognome Rixi e Ue. La giornalista: “Spagna non è tra fondatori Europa. Studi”… - TutteLeNotizie : Scontro Gruber-Borghi a La7 su cognome Rixi e Ue. La giornalista: “Spagna non è tra… - CastellucciFab : La Gruber, maledetta bastarda, va licenziata e messa alla gogna in piazza. -