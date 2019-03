mobilita

(Di giovedì 14 marzo 2019)è l'erede della grande tradizione della cantieristica italiana e uno dei più grandi gruppi navalmeccanici del mondo. Da quando ha iniziato a lavorare connel 2014, MSC ha ...

positanonews : MSC CONFERMA ORDINE PER NAVI DI LUSSO A FINCANTIERI tra le #news - positanonews : MSC CONFERMA ORDINE PER NAVI DI LUSSO A FINCANTIERI - - GianninaSicilia : RT @TgrRaiFVG: MSC conferma l'ordine per la costruzione di quattro navi da crociera di lusso a Fincantieri. La firma dei contratti definiti… -