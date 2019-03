Live Salisburgo-Napoli 2-1 Vantaggio austriaco | Gulbrandsen

ilmattino

(Di giovedì 14 marzo 2019) Trasferta austriaca semplice solo sulla carta per il, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara...

NAPOLIMANIA1926 : LIVE - Salisburgo-Napoli: 2-1, gli austriaci passano in vantaggio. Furia Meret - calciomercatoit : 65' - GOL SALISBURGO! #Gulbrandsen in spaccata trova la rete del vantaggio per gli austriaci #SalisburgoNapoli 2-1 LIVE - SiamoPartenopei : LIVE - Salisburgo-Napoli 1-1 (14' Milik, 24' Dabbur): Al via la ripresa! -