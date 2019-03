L' Inter non combatte e dice addio all' Europa League Il Napoli perde ma passa

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) A San Siro un'spenta, prevedibile e mai seriamente pericola ha perso 1-0 contro l'Eincracht di Francoforte e ha salutato l'agli ottavi di finale. Una partita cominciata male con i tedeschi in gol dopo 5' minuti grazie ad una papera difensiva che metteva Luka Jovic solo davanti ad Handanovic, scavalcato da un pallonetto. Da quel momento, la partita è finita, e sono stati i giocatori di Francoforte a rischiare in almeno 5 occasioni dire di nuovo (Handanovic è stato di gran lunga il migliore in campo dei suoi).Col caso Icardi più che mai aperto, senza Nainggolan e con un De Vrij sotto tono e forse anche con la testa al derby di domenica sera, i nerazzurri di Spalletti non sono mai sembrati in grado di prendere il sopravvento e recuperare lo svantaggio inziale. L'saluta l'mestamente, dopo che lo 0-0 maturato in Germania aveva ...

Sport_Mediaset : #Cambiasso: '#Juve come l'#Inter del #Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere un #Ronaldo per vincere'. - Tommasolabate : Chi pensa che il Parlamento britannico sia poco lucido e senza idee non ha visto l’Inter del primo tempo di #InterEintracht - GoalItalia : #Cambiasso mette a confronto l'Inter del Triplete alla #Juventus: 'Noi non abbiamo dovuto comprare Ronaldo o Messi… -