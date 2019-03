Il sussidio dei grillini è un' elemosina inutile Parola di ex profuga

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Nessuno mi ha regalato niente, e non vorrei mai elemosine". Layla Yusuf ha la forza delle donne libere e la dolcezza di chi ne ha viste tante. Somala, musulmana, attivista dei diritti civili, è una donna di successo che si è fatta da sola. Odia l'assistenzialismo e considera il reddito di cittadinanza una specie di sciagura.Adesso gira il mondo per lavoro, guida missioni aziendali in Africa o in Cina. Ha collaborato con un ente di certificazione che lavorava con Ferrari, Maserati e Lamborghini. In Italia è arrivata nei primi anni Novanta, fuggendo da una guerra civile che stava devastando il suo Paese. È arrivata con una borsa di studio, lei laureata in Chimica e docente all'università nazionale somala. A Padova fatto la ricercatrice. Non voleva lasciare la Somalia ma la faida fra clan divampava. "Eravamo fra i perseguitati, ci siamo salvati", racconta. Layla ha ottenuto un permesso di ...

ilfoglio_it : Il naufragio dei navigator. Ma quali politiche attive? Il #RedditoDiCittadinanza è e resta solo un sussidio - Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb, primo giorno del #redditodicittadinanza. Comunque la si pensi sulla misura, nessuna Apocaliss… - RaffaelloLupi : @max_liber Nell'età dei diritti (fondamentali) dopo il diritto alla promozione politica, al sussidio pubblico, alla… -