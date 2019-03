huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Viadell'Anac alla nomina alla presidenza delladi Paolo. L'autorità anticorruzione, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità rispetto al fatto chenel passato è stato amministratore del Fondo Euklid che in base alle informazioni fornite dalla stessanon ha mai svolto attività di investimento in Italia e quindi non è soggetto alla sua vigilanza. Nel caso in cui il fondo, del qualedetiene ancora alcune azioni, investa in Italia il conflitto "è sterilizzabile" con l'astensione di

pobreloba : RT @HuffPostItalia: Da Cantone via libera a Savona per la Consob - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Da Cantone via libera a Savona per la Consob - damike27 : RT @HuffPostItalia: Da Cantone via libera a Savona per la Consob -