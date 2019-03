A chi interessano i fondi Ue post 2020

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) la carente attività di lobby e advocacy a Bruxelles e negli altri paesi membri per far redigere regolamenti e programmi favorevoli alla nostra economia. Quest'ultimo punto riveste una importanza ...

Giampao42299864 : RT @stevevicrn: cara @Inter non ci interessa sapere chi scenderà in campo, non ci interessano gli infortunati e neanche gli scoglionati, qu… - mdelbe69 : RT @stevevicrn: cara @Inter non ci interessa sapere chi scenderà in campo, non ci interessano gli infortunati e neanche gli scoglionati, qu… - piricoddi : RT @stevevicrn: cara @Inter non ci interessa sapere chi scenderà in campo, non ci interessano gli infortunati e neanche gli scoglionati, qu… -