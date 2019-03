Una comunità e il suo tetto sul mondo

Saluzzo - scapparono dalla comunità dove stavano scontando Una condanna perché incinte : due donne condannate per evasione : Era stato concesso loro di scontare un periodo della detenzione presso una comunità di accoglienza di Saluzzo perché entrambe erano in stato di gravidanza. Ma, come ha commentato il pm, "con l'idea di ...

Primarie PD - trionfo di Zingaretti : “Non sarò un capo - ma il leader di Una comunità” : Nicola Zingaretti è stato eletto segretario del Partito Democratico al termine di elezioni Primarie che hanno visto la partecipazione di oltre un milione e 700mila cittadini. Il Presidente della Regione Lazio ha trionfato con circa il 70% dei consensi. "Non sarò un capo, ma il leader di una comunità. Ora nuova alleanza larga di centrosinistra".Continua a leggere

Zingaretti trionfa a primarie : “Non sono un capo - ma il leader di Una comunità” : Nicola Zingaretti e' incoronato nuovo segretario del Pd. L'affermazione del governatore del Lazio contro Maurizio Martina e Roberto Giachetti e' stata netta oltre ogni previsione, il 67 per cento dei consensi, e legittimato da una affluenza in linea con le ultime primarie celebrate dal partito, oltre un milione e ottocentomila persone. Centrati, dunque, i tre obiettivi che Zingaretti si era dato prima della giornata di oggi, ovvero vincere le ...

Pd - il discorso di Zingaretti tra richiami all’Ulivo e alla nascita del partito : “Voltiamo pagina - sarò il capo di Una comunità” : Rivitalizzare il Pd pensando a un “campo largo” che si ritrova subito nel lungo elenco delle citazioni che varia dai partigiani ultranovantenni “che ci hanno insegnato la democrazia e oggi vanno ai seggi per votare ancora” fino ad Aldo Moro e a Greta Thunberg, la 15enne svedese simbolo della lotta ambientalista. Ci ha messo 25 minuti il neosegretario Nicola Zingaretti, forte di oltre un milione di voti personali nelle ...

Nicola Zingaretti : "Non mi sento un capo ma un leader di Una comunità" : "Abbiamo raccolto una percentuale che oscilla tra il 65 e il 70% dei consensi". Ancora non ci sono i risultati definitivi, ma la vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Pd è ormai chiara. Il neo segretario dem in conferenza stampa dà i dati degli scrutini e ringrazia chi lo ha sostenuto e i suoi sfidanti. "Grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso". Un riferimento, in ...

Seguita e molestata da due extracomunitari in scooter - serata da incubo per Una ventenne : CIVITANOVA - molestata e pedinata da due extracomunitari in scooter che le tagliano la strada: giovane scappa e, in lacrime, si rifugia in una parrucchieria, inSeguita da uno dei due, sceso nel...

Nardò - Emiliano inaugura l'Ospedale di Comunità : "Una struttura di lungodegenza al servizio del territorio" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Palermo - ritrovato il bimbo rapito in Una comunità : si trovava con la madre 17enne : Si è risolto in circa ventiquattro ore il giallo del bambino ivoriano di tre anni rapito da una comunità a Palermo. Il piccolo è stato ritrovato insieme alla madre alla stazione dei pullman: la donna stava per lasciare col figlio il capoluogo siciliano. madre e figlio si trovavano in due case famiglie differenti.Continua a leggere

Palermo - un bambino di tre anni rapito da Una comunità alloggio : Un bambino ivoriano di tre anni è stato rapito mercoledì sera da una comunità alloggio per minori nel centro storico di Palermo. Due uomini si sono presentati nella struttura e, dopo aver minacciato ...

Accetta Una trasfusione - la comunità dei testimoni di Geova e le figlie la ripudiano : "Questi due orsacchiotti erano delle bambine, ora mi sono rimasti solo loro". Guarda con nostalgia i giocattoli delle sue figlie di cui non ha notizie da tre settimane Grazia Di Nicola, 48 anni, di Colliano in provincia di Salerno.Tutto è cominciato tre anni fa quando la donna, testimone di Geova, dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico. Fedele alle regole imposte dal suo credo, aveva rifiutato le trasfusioni di sangue ma il ...

Il Tribunale lo aveva affidato ad Una comunità di Montefiore ma lui usciva continuamente : Montefiore DELL'ASO I carabinieri della stazione di Montefiore hanno segnalare al Tribunale di Sorveglianza di Macerata le ripetute violazioni ai suddetti obblighi da parte di un quarantenne residente ...

Il viaggio nel rilancio digitale delle Marche - raccontato attraverso le esperienze di Una comunità : Qualche anno prima era già passato uno di quegli tsunami industriali che già tante volte abbiamo visto abbattersi sul nostro Paese, in cui quei gruppi che trainano l'economia della zona si ritrovano ...