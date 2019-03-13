Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 | 30

VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E L’USCITA PER LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA PERMANGONO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- UN INCIDENTE RALLENTA IN Traffico IN VIALE ETTORE FRANCESCHINI IN PROSSIMITA’ DI VIA MEUCCIO RUINI, SIAMO IN ZONA COLLI ANIENE. E SULLA TANGENZIALE IL ...
VAIstradeanas : 09:08 #A90 Traffico da 19: Allacciamento Diramazione Roma Sud a 20: La Romanina.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : #roma #traffico - corso Francia code tra Viale Maresciallo Pilsudski e Viale Tiziano/Via Flaminia > Lungotevere… - PLRomaCapitale : #Roma: Viale Ettore Franceschini altezza Via Meuccio Ruini #traffico rallentato causa #incidente -
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 ORE 08.50 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E L’USCITA PER LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SI VIAGGIA IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO E RALLENTATO I IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA ALFREDO TESTONI E VIA LUIGI DASTI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA OSTIENSE TRA VIA DELL’EQUITAZIONE E VIA MEZZOCAMINO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBAO TRA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI I TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 16:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 13:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico TRA LO SVINCOLO DELL’ANAGNINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVENUTO IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI TRA VIA GIUSEPPE MONTANELLI E VIA DON GIOVANNI VERITA’ IN ...