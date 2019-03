SOCCORSO A CATAMARANO FRANCESE ALLA DERIVA A SUD DI PANTELLERIA

Maltempo : SOCCORSO CATAMARANO francese alla deriva a sud di Pantelleria : Nel tardo pomeriggio di ieri, 11 marzo, la sala operativa della Guardia Costiera di Pantelleria riceveva sul canale 16 VHF il messaggio di MAYDAY da un catamarano in difficoltà a 20 miglia nautiche a sud ovest dell’isola. Nell’assumere informazioni dettagliate via radio, il catamarano comunicava di chiamarsi “Twins” di bandiera francese, in navigazione con un equipaggio composto da quattro adulti di nazionalità francese; il comandante dell’unità ...