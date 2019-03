Salvini a testa in giù su locandina | il Ministro ci ride su e scatta la polemica

Salvini contestato in piazza - lui risponde : 'Hai vinto 10 immigrati da mantenere' (VIDEO) : A Matteo Salvini si riconosce di aver saputo cavalcare l'importanza dei social per accrescere il suo consenso. Si parla tantissimo di un'intera equipe di esperti che seguono il suo modo di comunicare attraverso i nuovi mezzi che la rete mette a disposizione. Occorre, però, sottolineare come il ministro dell'Interno non si sia mai sottratto al confronto diretto con i cittadini, anche a costo di subire contestazioni particolarmente aspre. Ed è ...

Tav - Di Maio : 'testa dura' Salvini?Fa folclore - soluzione si trova : Roma, 12 mar., askanews, - Salvini sulla Tav ha detto che ha 'la testa dura e che vuole andare avanti' ma 'quando fa così, è folclore... Poi si trovano le soluzioni... Noi stiamo nello stesso governo ...

Salvini a un contestatore "Lascia nome e cognome - hai vinto 10 migranti da mantenere per un annetto" : 'Lasciami nome e cognome che hai vinto 10 migranti da mantenere per un annetto. In Basilicata si pensa prima agli italiani e poi al resto del mondo'. Queste le parole di Matteo Salvini, leader della ...

Tav - Salvini : “L’analisi costi benefici può cambiare. Ho la testa dura e non cambio idea - ma il governo non cade” : Il Ministro dell’Interno interviene sulla vicenda Tav e la presunta crisi di governo: “Alla fine sarà si o no, l’opera o la fai, o non la fai. Se tagli delle spese e ottieni più fondi da chi ne ha messi di meno fino ad oggi, l’analisi costi-benefici può cambiare, ma rimaniamo favorevoli all’opera – afferma il vicepremier leghista -. Ho la testa dura, non cambio e voglio sbloccare con decreti urgenti ...

Catania - agricoltori protestano per il calo dei prezzi : “Dov’è Salvini? Senza risposte - avanti con blocchi e manifestazioni” : “Stiamo protestando per tutti i prodotti ortofrutticoli e per quelli importati dall’Africa. Salvini dice prima gli italiani, noi siciliani lo siamo, e perché non ci viene ad aiutare?”. Un centinaio di imprenditori agricoli e braccianti del comparto della Sicilia Sud-orientale si è dato appuntamento lungo la statale Catania-Gela, per il secondo giorno consecutivo di manifestazioni contro l’importazione massiccia di prodotti agroalimentari ...

Salvini : "Vado fino in fondo - vediamo chi ha la testa più dura nel governo" | Ed evoca la crisi | Di Maio : "Irresponsabile - ne risponde agli italiani" : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

"Vediamo chi ha la testa più dura". Ora Salvini sfida Di Maio : È disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Pur premettendo che "farà di tutto perché il governo non cada", Matteo Salvini lancia una sfida aperta a Luigi Di Maio dallo studio di "Diritto e Rovescio", la nuova trasmissione su Rete 4 di Paolo Del Debbio. "Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare ...

