Oggi in Inghilterra è il No Smoking Day | ecco alcuni consigli utili per smettere di fumare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019), 13 marzo, inè il National NoDay, giornata dedicata a combattere l’zzo delle sigarette. Le autorità esortano i fumatori azzare l’opportunità come il momento perfetto per abbandonare questa abitudine molto dannosa per la salute.Si stima che il fumo uccida ancora circa 100.000 persone all’anno nel Regno Unito, con la pratica che è collegata ad un aumento del rischio di oltre 50 gravi condizioni di salute, come vari tumori, malattie cardiovascolari, ictus e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), definizione sotto la quale rientrano malattie polmonari progressive come enfisema, bronchite cronica e asma irreversibile. Il fumo rimane una delle più grandi cause di morte e malattie in tutto il mondo.Oltre ai suoi effetti negativi sulla salute, il fumo è noto per essere un “vizio” molto costoso. In media, la maggior parte delle persone che ...

steveross75 : RT @lauranaka: Doppia disfatta di #Theresamay a #Westminster. Ma #sterlina non solo non crolla, ma sale. Oggi il voto su #HardBrexit, ment… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Doppia disfatta di #Theresamay a #Westminster. Ma #sterlina non solo non crolla, ma sale. Oggi il voto su #HardBrexit, ment… - pelias01 : RT @lauranaka: Doppia disfatta di #Theresamay a #Westminster. Ma #sterlina non solo non crolla, ma sale. Oggi il voto su #HardBrexit, ment… -