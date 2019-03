L’ex moglie di Fausto Brizzi racconta la sua rinascita dopo la separazione

Claudia Zanella - L’ex moglie di Fausto Brizzi : “Non potevo più vivere col fantasma delle sue infedeltà” : “So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com’era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi succede dovrebbe rimanere fra le quattro mura di casa, dove parliamo, ci spieghiamo, affrontiamo la crisi noi due”. Così però non è stato e Claudia Zanella, ex moglie del regista Fausto Brizzi, ha deciso di raccontare a Vanity Fair la fine del loro ...

Johnny Depp - difeso da JK Rowling - fa causa alL’ex moglie Amber Heard per 50 milioni : Levata di scudi di amici e collaboratori in favore di Johnny Depp: l’attore è stato infatti difeso pubblicamente da J. K. Rowling e Alice Cooper in merito alle accuse di violenza domestica fattegli dalla sua ex moglie Amber Heard (che lui ha sempre respinto al mittente, anche attraverso delle interviste). Depp ha peraltro fatto causa all’attrice (con in ballo la cifruzza trascurabile di 50 milioni di dollari, rileva la rivista ...

Dà fuoco all’auto con dentro L’ex moglie - dramma in Calabria e caccia all’uomo : È successo vicino ad una scuola, poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita

Dà fuoco all’auto con dentro L’ex moglie davanti a un liceo. È caccia all’uomo a Reggio Calabria : Un pregiudicato originario di Ercolano (Napoli), di cui non sono state rese le generalità, ha incendiato l’auto dentro cui si trovava la sua ex moglie. L’episodio si è verificato nella zona sud di Reggio Calabria, nei pressi del liceo artistico ”Frangipane”, poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non s...

Luke Perry e L’ex moglie : il post commovente della figlia Sophie : La morte di Luke Perry ha lasciato un vuoto profondo nella vita di tante persone, ma soprattutto di Sophie, la sua amatissima figlia nata dall’amore per Rachel Sharp. I due si conobbero quando il Dylan di Beverly Hills 90210 era all’apice del successo. Nel 1993 si sposarono con una cerimonia privatissima a cui parteciparono solo amici, familiari e alcuni colleghi dei Luke Perry conosciuti sul set della serie tv cult. Poco tempo dopo ...

L’ex moglie è una “scansafatiche” : il giudice le nega l’assegno di divorzio : Il tribunale di Treviso ha deciso di negare l'assegno di divorzio a una donna di 35 anni perché considerata una scansafatiche e per la sua "inerzia" nella ricerca di un lavoro. La donna aveva chiesto di ricevere un assegno da 1.900 euro, ma ora le sono stati negati i 1.100 euro che ha preso finora, dopo il divorzio.Continua a leggere

Ciclismo - chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Maltrattamenti e stalking nei confronti delL’ex moglie : chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Sara Polino, pm di Lucca, ha chiesto che l’ex ciclista venga processato per Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 marzo, il celeberrimo velocista è accusato di Maltrattamenti in famiglia (rischia una pena da due a sei anni) e di atti persecutori (6 mesi-4 anni) nei confronti di Sabrina Landucci. Il Campione del ...

Matrimonio finito per Arturo Vidal - le parole delL’ex moglie : “l’addio a Monaco tra i motivi della separazione” : Dopo il Matrimonio e tre figli finisce la storia d’amore tra Arturo Vidal e Maria Teresa Matus: le parole dell’ex moglie del centrocampista del Barcellona Se la carriera di Arturo Vidal sembra proseguire a gonfie vele tra le fila del Barcellona, la sua vita privata prende una brutta piega. Il centrocampista ex Juventus si è separato dalla moglie Maria Teresa Matus, per tutti Maritè. A dare conferma della fine del Matrimonio di ...

Caterina Balivo - le confessioni delL’ex moglie di Gianni Morandi. E la polemica su Diego : Caterina Balivo conquista ancora una volta il pubblico di Vieni da Me con un ospite speciale, Laura Efrikian. Attrice e annunciatrice tv, Laura è stata la prima moglie di Gianni Morandi. Dalla Balivo racconta come è nato l’amore tra loro e precisa che non fu un vero e proprio colpo di fulmine, come aveva già raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: Non sapevo chi fosse. E poi ero prevenuta nei confronti dei cantanti che ...

Lady Gaga e Bradley Cooper innamorati? L’ex moglie di lui conferma : Lady Gaga e Bradley Cooper segretamente innamorati? L’ex moglie dell’attore lancia una chiara frecciatina alla coppia e conferma il gossip sul loro conto I rumours sul presunto e segreto flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper non si placano e, anzi, dopo la notte degli Oscar 2019 sono esplosi. La complicità che i due hanno […] L'articolo Lady Gaga e Bradley Cooper innamorati? L’ex moglie di lui conferma proviene da Gossip e ...

Riccardo Fogli e i gossip su Karin : il commento delL’ex moglie Viola Valentino : Viola Valentino a Storie Italiane e la questione “tradimento” dell’ex marito Riccardo Fogli Viola Valentino è stata ospite di Storie Italiane nella puntata di giovedì 21 febbraio. La cantante è stata interpellata dalla padrona di casa, Eleonora Daniele, sul presunto tradimento che l’ex marito Riccardo Fogli avrebbe subito dalla moglie Karin. La Valentino ha commentato: […] L'articolo Riccardo Fogli e i gossip su ...

Tiziano Renzi diceva : “Non ho dipendenti in nero”. L’ex lavoratore coop : “Io pagato cash. E rendicontavo a ‘Lalla’” - la moglie : “Un libero cittadino che fino a 63 anni aveva commesso forse quale unica infrazione un eccesso di velocità“. Nel suo ultimo libro ‘Un’altra strada‘ Matteo Renzi scrive così del padre Tiziano, da lunedì sera agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatture. A leggere le carte dell’ordinanza firmata dal gip Angela Fantechi emerge una realtà ...