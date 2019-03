Il collegio 4 si farà?

blogo

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Terminata la terza edizione de Illa prima domanda sorge spontanea quanto prevedibile: ci sarà anche la quarta? Una mezza risposta ci sarebbe già ed è il pubblico a darla in parte. In termini di ascolti, il programma ha regalato buoni risultati se non ottimi per la prima serata di Rai 2. Basti pensare che la scorsa puntata (andata in onda il 5 marzo) è stata la più vista di tutte le precedenti edizioni e puntate del programma.Il successo è anche social, solo per la puntata finale si sono contati oltre 21.000 tweet e l'hashtag #Ilè balzato al secondo posto dei trending topic di twitter, dietro l'importante partita di Champions League e davanti al ritorno di Meraviglie su Rai 1.Il4 si? pubblicato su TVBlog.it 13 marzo 2019 00:15.

