Giorgia Lucini è mamma E' nato il figlio Riccardo | il messaggio di Federico Loschi

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia insieme da un mese - Giorgia Lucini è mamma : Sono due ex protagonisti di Uomini e Donne ad animare il Gossip delle ultime ore con le loro vicende personali: Giorgia Lucini , per esempio, è diventata mamma del piccolo Riccardo il 13 marzo, e ad annunciarlo sui social network è stato il neo papà Federico Loschi. Lorenzo Riccardi, invece, ha usato Instagram per festeggiare un importante traguardo con la sua Claudia Dionigi: i due ragazzi, infatti, proprio oggi stanno celebrando il loro primo ...

Giorgia Lucini partorisce oggi?/ La neo mamma pronta per la nascita di Riccardo : Giorgia Lucini , ex tronista di Uomini e donne si prepara al parto: oggi nascerà il piccolo Riccardo ? Ecco tutte le novità

U&D - Giorgia Lucini annuncia la nascita di un maschietto sui social : Il pubblico di Uomini e Donne di sicuro non ha dimenticato l'ex tronista Giorgia Lucini. La ragazza, dopo aver vissuto una convivenza con Manfredi Ferlicchia, ha avuto una relazione con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. Da allora è passata di acqua sotto i ponti e la Lucini sta per diventare mamma di un maschietto, come annunciato da lei stessa sui social. L'ex tronista ha condiviso le ansie di un'utente del web, anche lei in dolce attesa. ...