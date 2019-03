E’ giornata di #Instagramdown e #Facebookdown

ilfogliettone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) E'di Facebook e Instagram "down", a partire dagli Usa e poi un po' in tutto il mondo, Italia compresa. E' quello che segnalano molti utenti, particolarmente su Twitter, un social che invece sta funzionando, e spesso rifugio di chi è momentaneamente lasciato fuori dai social della galassia Zuckerberg. Si è infatti sviluppato l'hashtag, il primo nel tardo pomeriggio in Italia, mentreè il primo dei trend mondiali. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali sui malfunzionamenti. Ma di sicuro "Something went wrong" ("Qualcosa è andato storto"), come recita la scritta su FB.

