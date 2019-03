De Laurentiis | «Giuntoli ha rinnovato col Napoli Insigne non è sul mercato»

ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2019) A Salisburgo Aurelio Deha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato il rinnovo del contratto di Cristianodirettore sportivo del. Haper altri cinque anni. Deha anche detto chenon è sul«Cristianohaper cinque anni a partire dal 1° luglio, quindi in totale fanno nove anni».non mi risulta che sia sul. Non ha prezzo altrimenti avremmo messo la clausola. È un giocatore appetibile, è normale, ma un conto è desiderare ed un altro e mettere un prezzo».«Ancelotti sa che ilè casa mia ed è casa sua. Quando vorrà prolungare, non ci sarà alcun problema».Salisburgo«Sarà una gara complicata, giocherà una coppia di centrali difensivi inedita, ma sono bravissimi. Spero solo non siano timidi, la squadra è forte. Si giocherà anche con i cambi nel finale».La ...

