A Lagos | in Nigeria | è crollato un edificio che ospitava una scuola elementare

ilpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Mercoledì a, in, èunche tra le altre coseuna. Per il momento non si hanno molte informazioni sull’accaduto. Alcuni giornali locali parlano di decine di bambini intrappolati sotto le macerie, e

TgLa7 : #Nigeria: crolla scuola a Lagos, decine di bambini sotto macerie - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: +++ #Nigeria; #Lagos, crolla una #scuola, decine di bambini sotto le macerie: - Gabrymalvagia : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, crolla edificio scolastico a Lagos: si teme una strage #lagos -